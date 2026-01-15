La IA reescribe las normas de la música: ¿evolución creativa o amenaza contra la originalidad artística?

Con un acelerado avance tecnológico en la industria, los artistas y discográficas ya plantean la necesidad de regulaciones y límites. La protección de los derechos de autor y de la propiedad intelectual son los ejes principales en mira.

Acuerdos entre las tres discográficas más grandes del mundo junto a empresas generadoras de música con IA , artistas que rechazan y se proclaman en contra de su implementación y el dilema legal de la propiedad intelectual. El abanico de grises de la inteligencia artificial también aterrizó y sacudió fuertemente la industria musical.

El 97% de las personas no logra identificar si una canción está hecha con IA , según un estudio realizado por la plataforma Deezer . La combinación del auge de las redes sociales con el condimento extra de la IA, provocó una serie de incertidumbres, disputas y cuestionamientos en este universo.

“La inteligencia artificial generativa se convirtió en el principal desafío operativo y legal de la industria de la música. Por los deepfakes y por los contenidos no autorizados que están inundando las plataformas musicales”, expresó en conversación con Ámbito Adriana Restrepo , directora general de IFPI América Latina (Federación Internacional de la Industria Fonográfica).

Además de las canciones creadas plenamente con IA , las clonaciones de voces y la alteración de imágenes, surge un nuevo interrogante: ¿qué pasa con el repertorio que se utiliza como base de datos para su entretenimiento? ¿Dónde quedan los derechos de autor y de propiedad sobre las piezas musicales que contribuyen a impulsar y mejorar estas herramientas? ¿Reciben algo los artistas cada vez que utilizan sus canciones?

Las redes sociales y el auge de la IA cambiaron las reglas en las que se consume, produce y construye la música.

En los últimos meses, las tres gigantes discográficas Warner Music Group (WMG), Universal Music Group (UMG) y Sony Music Entertainment (SME), cerraron acuerdos de licencia de IA con distintas plataformas como KLAY , NVIDIA y Suno . Esto representó un gran avance ya que “no son solamente son acuerdos de licenciamiento para el uso de la música, son acuerdos mediante los cuales las plataformas se comprometen a adoptar estándares técnicos que permitan el respeto a los derechos en sus nuevos modelos de IA”, detalló Juan Luis Marturet , asesor jurídico para América Latina de IFPI.

“Nuestro compromiso es trabajar con los gobiernos, los legisladores y los aliados estratégicos para construir un ecosistema que estimule la innovación y la creatividad, no que la reemplace”, sostiene Restrepo como lema y uno de los objetivos principales de IFPI en la región.

La lucha de los artistas frente al avance tecnológico

Como todo tema que genera debate y posturas, la IA no estuvo exenta de los reclamos y movilizaciones por parte de los artistas. Thom Yorke, cantante de Radiohead, sostuvo que "el uso sin licencia de obras creativas para entrenar IA es un robo de identidad a escala industrial”, y Paul McCartney se sumó al álbum “Is This What We Want?”, un nuevo disco silencioso creado por diferentes artistas (Kate Bush, Damon Albarn, The Clash, entre otros) con el objetivo de luchar contra la IA y defender los derechos de autor.

Cantantes como Billie Eilish ya han expresado públicamente su enojo por la utilización de sus imágenes y voces, con las que luego se crean covers o alternativas de canciones. Las visualizaciones y ganancias de esos contenidos no autorizados quedan a mando de los creadores y no de los artistas originales.

El objetivo principal es preservar los derechos de propiedad intelectual. Sobre esto, Marturet apuntó a tres claves fundamentales:

Solamente se va a usar la música de aquellos artistas que así lo autorizan.

No se pueden bajar copias de canciones generadas con inteligencia artificial a dispositivos personales o computadores personales.

Tiene que haber una clara obligación de transparencia y reporte por parte de las plataformas, donde deben informar a todos los titulares de derechos cuáles son las obras y las canciones que han utilizado para el entrenamiento y funcionamiento de sus modelos.

thom billie paul musica ia Thom Yorke, Billie Eilish y Paul McCartney son algunos de los artistas que se manifestaron en contra de la IA.

La IA en Argentina: ejes, problemáticas y objetivos

En nuestro país, como en muchos otros, todavía no existe una ley que determine con exactitud las regulaciones de la IA en el arte. Si bien rige la Ley 11.723, encargada principal de la defensa de derechos de autor y la propiedad intelectual, la Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas (CAPIF) se encuentra trabajando para planificar y aclarar términos.

“Queremos que haya una norma de trazabilidad, de explicación de la obtención del resultado, y que el talento sea una huella humana protegida en todos los marcos legales del mundo”, explicó Javier Delupí, Director Ejecutivo de CAPIF. Además, agregó que es fundamental que “quien tenga un desarrollo vinculado a la IA, tenga el deber de informar y dar seguimiento a cómo fueron esos procesos de entrenamiento para llegar a resultados, que muchas veces van a competir con la creación humana”.

La lucha contra la IA es una batalla perdida porque ya es un hecho. Su implementación es innegable, el punto es saber adaptarse y evolucionar. “La tecnología siempre ha sido un aliado de la música. La música grabada nace esencialmente de la posibilidad de escuchar a un artista cuando no estaba presente”, sostuvo Delupí y analizó que “no nos debería preocupar tanto el desarrollo de la inteligencia artificial en sí misma, sino más bien ver si esto no puede generar que crezca la inteligencia humana”.

En un momento donde abunda la confusión sobre la veracidad de los contenidos, la demostración de piezas artísticas humanas y genuinas parecen cobrar más valor. La IA en la música será, con positiva implementación y regulación, otra herramienta para potenciar la capacidad de creación de las personas.