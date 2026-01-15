Rio Tinto revoluciona los centros de datos en EEUU con su "cobre Nuton" de baja huella de carbono

Rio Tinto firmó un acuerdo con AWS para proveer cobre con tecnología Nuton, un innovador proceso de biolixiviación que reduce emisiones, consumo de agua y acorta la cadena de suministro.

La mina Johnson Camp es actualmente el productor de cobre primario con menor huella de carbono en Estados Unidos bajo el criterio “de la mina al metal refinado”.

Rio Tinto anunció una colaboración estratégica con Amazon Web Services (AWS) que marca un hito en la producción de minerales críticos de baja huella ambiental. En el marco de un acuerdo por dos años, AWS se convertirá en el primer cliente del cobre producido con la tecnología Nuton , luego del reciente despliegue industrial de este proceso en la mina Johnson Camp , ubicada en Arizona.

El denominado " cobre Nuton" será utilizado en componentes clave de los centros de datos de AWS en Estados Unidos , donde este metal resulta esencial para cables eléctricos, barras colectoras, transformadores, motores, placas de circuito impreso y sistemas de disipación de calor en procesadores.

En paralelo, AWS aportará capacidades de datos, analítica avanzada y servicios en la nube para acelerar la optimización de la tecnología de biolixiviación desarrollada por Rio Tinto.

La tecnología Nuton se basa en un sistema modular de biolixiviación que emplea microorganismos de origen natural para extraer cobre de minerales sulfurados primarios. A diferencia de los métodos tradicionales , el proceso permite producir cátodos de cobre con una pureza del 99,99% directamente en la mina , eliminando la necesidad de concentradoras, fundiciones y refinerías, y reduciendo de manera significativa la cadena de suministro desde la extracción hasta el mercado final.

Gracias a la integración de plataformas digitales de AWS, Nuton puede simular el comportamiento de las pilas de lixiviación, incorporar analítica avanzada en la toma de decisiones y optimizar el uso de insumos críticos como el ácido y el agua , además de mejorar las predicciones de recuperación de cobre. Esta combinación de biotecnología y herramientas digitales permite acelerar el escalado industrial y adaptar la solución a distintos tipos de yacimientos.

Desde Rio Tinto destacaron que Nuton está proyectada para utilizar sustancialmente menos agua y generar menores emisiones de carbono en comparación con las rutas convencionales de procesamiento. Además, la tecnología permite recuperar valor económico de minerales que históricamente eran clasificados como residuos.

Qué dijeron los directivos de Rio Tinto y Amazon

“La colaboración con AWS demuestra cómo la innovación industrial y la tecnología en la nube pueden converger para entregar materiales más limpios y de menor huella de carbono a escala”, afirmó Katie Jackson, CEO de Rio Tinto Copper.

“Al incorporar cobre Nuton en la cadena de suministro de centros de datos de AWS en Estados Unidos, fortalecemos la resiliencia doméstica y aseguramos materiales críticos más cerca de donde se utilizan”, agregó la ejecutiva.

Desde Amazon, la directora de Sostenibilidad, Kara Hurst, subrayó que el acuerdo se alinea con el compromiso climático de la compañía. “Nuestro objetivo de alcanzar emisiones netas cero para 2040 nos obliga a innovar en toda la cadena de valor. Este es un enfoque radicalmente distinto para producir cobre, que reduce emisiones y consumo de agua, y refuerza la resiliencia de nuestra infraestructura”, señaló.

El cobre con menor huella de carbono

Según datos técnicos del proyecto, la mina Johnson Camp es actualmente el productor de cobre primario con menor huella de carbono en Estados Unidos bajo el criterio “de la mina al metal refinado”. Una evaluación independiente de ciclo de vida determinó que el cobre Nuton presenta una huella total de apenas 2,82 kg de COe por kilogramo de cobre, considerando los alcances 1, 2 y 3. A nivel global, ese indicador suele oscilar entre 1,5 y 8 kg de COe por kilogramo, dependiendo del método de producción.

En materia energética, Nuton respalda el 100% de su consumo eléctrico con energía renovable mediante la compra de 134.000 certificados Green-e. En cuanto al uso de agua, la intensidad estimada es de 71 litros por kilogramo de cobre, casi la mitad del promedio global de la industria, que ronda los 130 litros por kilogramo.

El proyecto prevé una producción cercana a las 30.000 toneladas de cobre refinado a lo largo de un período de cuatro años, posicionando a Nuton como una de las apuestas más relevantes de Rio Tinto para responder a la creciente demanda de cobre asociada a la digitalización, la transición energética y la expansión de la infraestructura de datos a nivel global.