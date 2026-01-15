Wikipedia revela acuerdos comerciales con Microsoft, Meta y Amazon para entrenar modelos de IA + Seguir en









En su 25° aniversario, la empresa develó su relación con los gigantes tecnológicos y sus nuevas herramientas de IA.

Wikipedia celebra sus 25° aniversario y detalla su relación con las Big Tech.

En su 25° aniversario, Wikipedia develó la reconfiguración en su relación con las grandes tecnológicas. La Fundación Wikimedia lleva adelante una serie de acuerdos comerciales con Big Techs como Microsoft, Meta y Amazon, además de startups de inteligencia artificial como Perplexity y la francesa Mistral AI, con el objetivo de monetizar el uso intensivo de sus contenidos por parte del sector tecnológico.

Según confirmó la organización sin fines de lucro, estas compañías se sumaron formalmente como clientes pagos de Wikimedia Enterprise, una plataforma lanzada en 2021 que ofrece acceso comercial optimizado a los contenidos de la enciclopedia.

La alianza entre Wikipedia y las Big Tech para entrenar a los modelos de Inteligencia Artificial Wikimedia Enterprise no se limita a una simple descarga de Wikipedia. Se trata de una API diseñada para operar a gran escala, con volúmenes y velocidades adecuadas para el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial, formatos de datos estructurados y funcionalidades personalizadas según las necesidades de cada cliente.

Desde mediados de 2025, la biblioteca digital trabaja en su relación con la IA y la firma de acuerdos con grandes tecnológicas.

Es que la relación y dependencia entre ambas partes está allí desde el inicio. Las grandes tecnológicas dependen de forma masiva de Wikipedia para entrenar sus sistemas de IA. La biblioteca digital cuenta con más de 65 millones de artículos en más de 300 idiomas que funcionan como una fuente central para asistentes virtuales y chatbots generativos.

Del otro lado, Wikipedia - siempre con esquemas gratuitos de acceso a la información - vio un aumento significativo en la demanda de servidores y los costos operativos de la fundación, cuya principal fuente de financiamiento histórico han sido las donaciones individuales. Energía de fusión Inteligencia Artificial General La asociación entre las Big Tech y Wikipedia, para entrenar a los modelos de IA. “Wikipedia es un componente crítico del trabajo de estas empresas tecnológicas que necesitan averiguar cómo apoyar financieramente”, explicó Lane Becker, director senior de ingresos de la Fundación Wikimedia, en diálogo con Reuters. En la misma línea, remarcó que el desafío fue diseñar una oferta comercial capaz de responder a las necesidades de entrenamiento a gran escala sin afectar el acceso abierto al público general. Según el comunicado de Wikipedia, ahora las Big Tech, "pueden acceder al contenido de proyectos Wikimedia a un volumen y velocidad diseñados específicamente para sus necesidades, al mismo tiempo que apoyan directamente nuestra misión sin fines de lucro". El nuevo esquema marca un giro relevante en el modelo de financiamiento de Wikipedia. Durante años, la plataforma se sostuvo casi exclusivamente con aportes individuales mientras grandes corporaciones utilizaban libremente su base de conocimiento. Ahora, la fundación busca un punto de equilibrio: mantener el acceso gratuito para los usuarios comunes y, al mismo tiempo, cobrar por el uso comercial intensivo.