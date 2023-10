Onlyfans: recibió grandes sumas de dinero y quedó atónita al darse cuenta quién era su suscriptor

“Me abrí una cuenta de OnlyFans en la que subía mis fotos y me llegó un suscriptor que me pagaba mucho. Por cada foto me pagaba entre 1.000 y 1.500 euros. ¡Era mucho! Al tiempo me empezó a escribir”, inició la joven en la entrevista.

Y prosiguió con sorpresa: “Yo no mostraba mi cara, yo solo mostraba el cuerpo. El usuario me empezó a escribir para quedar. Yo andaba necesitada de dinero, entonces llegué a quedar con él. ¿A que no sabes quién era? Cuando llegué al lugar me encontré con mi padre”.

La joven habló con su padre previo al encuentro

Lo más extraño de la situación, fue que previo al encuentro en público, ambos dialogaron en la casa que comparten, y coincidieron en que "saldrían a dar una vuelta por el centro", pero al llegar al punto de encuentro, se dieron cuenta que el destino final sería el mismo.

“Él nunca supo, yo llegué al lugar y lo vi de lejos, entonces me fui sin que se diera cuenta porque me dio mucha vergüenza. Yo nunca me imaginé que mi suscriptor más amplio y fiel era mi padre, entonces yo le escribí un mensaje por la aplicación preguntando cómo estaba vestido y me dio las descripciones de cómo estaba mi papá”, recordó.

“Lo bueno es que el dinero quedó en familia”, “El papá sabía, por eso le daba tanto dinero”. “Qué pena, a mí que me trague la tierra”, fueron algunos de los comentarios que los usuarios compartieron en TIkTok.