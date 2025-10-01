OpenAI presenta Sora 2: la empresa detrás de ChatGPT lanzó un nuevo modelo y aplicación para realizar videos con Inteligencia Artificial







Sora 2, el nuevo lanzamiento de OpenAI , incluye mejoras en el modelo de generación de contenidos con mayor velocidad y precisión.

OpenAi lanza una versión que permitirá a los usuarios realizar videos en menor tiempo. FreePik.es

OpenAI sigue ampliando su ecosistema de herramientas basadas en inteligencia artificial. En efecto, oficializó el lanzamiento de Sora 2, una versión con mejoras de su modelo de generación de contenidos. Esta nueva actualización promete mayor rapidez, precisión y opciones de personalización, lo que significa un gran paso en la integración de la IA en las tareas creativas de producción.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Además, OpenAI presentó la primera aplicación para crear videos mediante inteligencia artificial, con el objetivo de facilitar la producción audiovisual. Los dos desarrollos muestran de lleno la estrategia de la compañía y el deseo de acercar la inteligencia artificial a los usuarios y a los profesionales de diversos ámbitos.

Cómo funciona Sora 2, el nuevo lanzamiento de OpenAI Sora 2 es un modelo de inteligencia artificial que fue diseñado para generar contenido digital de manera eficiente y con versatilidad. Las mejoras de este proyecto incluyen una mayor velocidad de procesamiento, mayor precisión de entendimiento de las instrucciones otorgadas y la capacidad de producir resultados con estilos y formatos diversos.

openai

Según OpenAI, la versión optimizada permite que los usuarios creen textos e imágenes, reduciendo el tiempo de producción y aumentando la calidad del contenido final. La interfaz conserva la simpleza de las versiones anteriores, para facilitar el uso para profesionales y para principiantes o aficionados.

La nueva aplicación de OpenAI para realizar videos con IA También anunciaron la llegada de la primera aplicación destinada a crear videos mediante inteligencia artificial, una herramienta que permite la creación de clips audiovisuales con descripciones textuales, automatizando procesos que antes requerían conocimientos técnicos avanzados en términos de edición y de animación. Home office La nueva aplicación de OpenAI permite crear videos a partir de mensajes escritos. La aplicación en cuestión tiene una oferta de funciones como selección de estilo visual, duración de las escenas y efectos preconfigurados. Es una propuesta que se perfila como un recurso útil para creadores de contenido, para la educación y para empresas que buscan agilizar la producción de material audiovisual de manera innovadora.