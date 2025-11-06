Se trata de un caso en la localidad de Almendrarejo, en el que se usaron rostros reales para su consecuente difusión. Medios españoles lo calificaron como el primer caso de sanción económica en Europa por este crimen.

España impondrá multas por imágenes sexuales de menores generadas por inteligencia artificial , según informaron este jueves fuentes vinculadas a la seguridad informática. Fue luego de un caso en la localidad de Almendrarejo, donde se difundieron tras usar rostros reales.

Se trata de una medida anunciada por la Agencia Española de Protección de Datos, tras multar a una persona por compartir imágenes de esa índole sobre una víctima menor de edad.

El organismo de control abrió una investigación en septiembre de 2023 después de que los medios de comunicación españoles informaran de la creación y difusión de las imágenes en Almendralejo , una localidad de 30.000 habitantes en la región suroccidental española de Extremadura .

La persona infringió la ley de protección de datos de la Unión Europea (UE) al utilizar los rostros de menores reales en las imágenes generadas por IA y luego distribuirlas, dijo la Agencia Española.

"Se sanciona al infractor por difundir fotografías manipuladas con inteligencia artificial que incluían rostros de personas reales", señala el texto. La multa, que estaba estipulada en €2.000, se redujo a €1.200 después de que la persona admitiera su responsabilidad y pagó voluntariamente, dijo la agencia.

Un hombre fue condenado por crear y difundir deepfakes porno de más de 80 mujeres en Santa Fe

Sucedió en San Jerónimo Sud, un pueblo de 3.000 habitantes, en 2023. Las imágenes habían sido difundidas en un grupo de Telegram, integrado exclusivamente por hombres y llamado “Chicas de Sanje y la Zona”, en referencia a la localidad, amplió La Nación.

Los integrantes solicitaban imágenes de las mujeres del pueblo y un hombre, vecino de las víctimas, las generaba con IA y las enviaba. De las más de 80 víctimas, solo 18 se animaron a presentar su denuncia en la Fiscalía de San Lorenzo.