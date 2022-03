PlayStation anuncia su nuevo servicio de suscripción: ¿Cuánto sale y qué trae?

playstation 5 La PlayStation 5. Gentileza: Sony

Este último nivel de suscripción solo estará disponible para países donde funcione el Cloud Gaming. Para otros, como Argentina, habrá una membresía algo más económica llamada "Deluxe" y que solo contará con los títulos que se puedan descargar.

PlayStation informó que las categorías Extra y Premium tendrán desde su lanzamiento los títulos Death Stranding, God of War, Marvel’s Spider-Man, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Mortal Kombat 11 y Returnal. Cuando se lance el nuevo servicio PlayStation Plus, PlayStation Now pasará a la nueva oferta y ya no estará disponible como servicio independiente. Los usuarios de Now migrarán a Plus Premium sin aumentar sus tarifas de suscripción actuales en el momento del lanzamiento.

Cuánto sale y qué trae cada membresía de PlayStation Plus

PS5.jpg El dual-sense, el control de PlayStation 5. PlayStation

PlayStation Plus Essential

Ofrece los mismos beneficios que obtienen actualmente los miembros de PlayStation Plus, como los siguientes:

Dos juegos mensuales descargables

Descuentos exclusivos

Almacenamiento en la nube para juegos guardados

Acceso al multijugador online

No hay cambios para los miembros actuales de PlayStation Plus en este nivel.

El precio de PlayStation Plus Essential sigue siendo el mismo que el precio actual de PlayStation Plus. En Latinoamérica serán u$s6.99 al mes, u$s16.99 en una opción trimestral o u$s39.99 al año

PlayStation Plus Extra

Ofrece todos los beneficios del nivel Essential, Además agrega un catálogo de hasta 400 juegos de PS4 y PS5, incluidos éxitos de taquilla del catálogo de PlayStation Studios y socios externos. Los juegos de este nivel se pueden descargar para jugar.

El precio en Latinoamérica será de u$s10.49 mensuales, u$s27.99 trimestrales o u$s66.99 anuales.

ps5 La PlayStation 5. Gentileza: @PlayStation

PlayStation Plus Premium (no disponible en Argentina)

Ofrece todos los beneficios de los niveles Essential y Extra, y agrega hasta 340 juegos adicionales, incluyendo:

Juegos de PS3 disponibles a través de transmisión en la nube

Un catálogo de juegos clásicos, disponibles en las opciones de transmisión y descarga, de las generaciones de la PlayStation original, PS2 y PSP.

Brinda acceso a transmisión en la nube para juegos de la PlayStation original, PS2, PSP y PS4 que se ofrecen en los niveles Extra y Premium en los mercados donde PlayStation Now está disponible actualmente. Los usuarios pueden transmitir los juegos mediante consolas PS4, PS5 y en PC.

En este nivel, también se ofrecerán versiones de prueba de juego con tiempo limitado, de modo que los usuarios puedan probar juegos seleccionados antes de comprarlos.

PlayStation Plus Deluxe

En el caso de los mercados sin servicios de transmisión en la nube, PlayStation Plus Deluxe se ofrecerá a un precio más bajo en comparación con Premium, e incluye un catálogo de juegos clásicos de las generaciones de la PlayStation original, PS2 y PSP para descargar y jugar, junto con versiones de prueba de juegos por tiempo limitado. También se incluyen beneficios de los niveles Essential y Extra.

Los precios locales variarán según el mercado pero se espera que sean de u$s11.99 mensuales, u$s31.99 trimestrales o u$s76.99 anuales.