De cuánto es la fortuna de Hideo Kojima, el desarrollador de videojuegos detrás de Metal Gear y Death Stranding

El creador de una de las sagas más conocidas tiene una importante trayectoria así como una gran cantidad de dinero producto de su carrera.

Hideo Kojima ocupa un lugar destacado en la industria de los videojuegos como el creador de la saga "Metal Gear" y de proyectos innovadores como "Death Stranding". Nacido el 24 de agosto de 1963 en Tokio, su infancia marcó su futuro, la muerte de su padre a los 13 años y su pasión por el cine. Tras estudiar Economía, decidió dedicarse a los videojuegos pese a los rechazos iniciales. Su ingreso a Konami en 1986 inició una carrera que lo convirtió en un referente mundial y así acumular una gran fortuna de dinero.

Kojima transformó los videojuegos en experiencias narrativas profundas, mezclando elementos cinematográficos con mecánicas de juego únicas . Su enfoque en el sigilo, los giros argumentales y los temas filosóficos lo diferenciaron de otros desarrolladores. La saga Metal Gear, lanzada en 1987, no solo definió el género de infiltración, sino que también introdujo técnicas de storytelling que influyeron en toda la industria.

Kojima comenzó su trayectoria en la división MSX de Konami , donde desarrolló "Metal Gear" para la computadora MSX2 en 1987. Este título sentó las bases de una saga que exploraría temas como la guerra, la política y la identidad. En los años 90, consolidó su reputación con "Metal Gear 2: Solid Snake", una aventura gráfica de ciencia ficción que demostró su versatilidad como narrador.

El lanzamiento de "Metal Gear Solid" en 1998 para PlayStation marcó un antes y después en la industria. Kojima continuó innovando con "Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty" de 2001, que abordó temas filosóficos como la manipulación y la naturaleza de la realidad, y "Metal Gear Solid 3: Snake Eater", ambientado en la Guerra Fría.

Su salida de Konami en 2015 marcó un cambio en su carrera. Tras fundar su propio estudio, Kojima Productions, en colaboración con Sony, lanzó "Death Stranding" en 2019, un juego que desafió las convenciones del género. Actualmente, ya lanzó Death Stranding 2: On the Beach. También explora nuevas formas de narrativa con proyectos transmedia, incluyendo una película de Death Stranding en asociación con A24.

La saga Metal Gear: la obra de Hideo Kojima

La saga se distingue por su enfoque en el sigilo, la narrativa compleja y los personajes memorables. Cada juego presenta a un protagonista que debe infiltrarse en territorios enemigos para neutralizar amenazas nucleares y enfrentar organizaciones ocultas. Los títulos destacan por su jugabilidad táctica y estratégica, donde el jugador evita confrontaciones directas y aprovecha el entorno.

La trama del primer juego para MSX sigue a "Solid Snake", un novato de la unidad de operaciones especiales "Foxhound". Su superior, "Big Boss", lo envía a la fortaleza sudafricana conocida como Outer Heaven con el objetivo de encontrar a Gray Fox, miembro desaparecido del escuadrón, e investigar un arma conocida como Metal Gear.

Kojima introdujo elementos revolucionarios como cinemáticas extensas, diálogos profundos y referencias al cine. Metal Gear Solid para Playstation en1998 fue pionero en el uso de gráficos 3D para crear un mundo inmersivo. La segunda entrega desafió a los jugadores con una narrativa que cuestionaba la realidad, mientras que la tercera de 2004 llevó el realismo a otro nivel con mecánicas de supervivencia. "Metal Gear Solid V: The Phantom Pain" de 2015 ofreció un sistema de juego abierto que influyó en títulos posteriores.

El patrimonio de Hideo Kojima

El patrimonio neto de Hideo Kojima alcanza los $30 millones de dólares, según Celebrity Net Worth. Esta cifra proviene de su extensa carrera como diseñador, director y productor de videojuegos, además de acuerdos con empresas como Konami y Sony. Su estudio independiente, Kojima Productions, genera ingresos a través de proyectos multimedios, incluyendo videojuegos, películas y colaboraciones con marcas.

Kojima monetizó su creatividad mediante ventas de juegos, licencias y merchandising. Su influencia en la industria le permitió negociar contratos favorables, como el acuerdo con Sony para "Death Stranding". Además, extendió su marca personal a productos como una línea de sake y una tarjeta de crédito temática. El éxito de sus juegos, especialmente la saga "Metal Gear" con más de 50 millones de copias vendidas, marcó su posición como uno de los desarrolladores más reconocidos del sector.