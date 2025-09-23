¿Quién es Tim Sweeney? El multimillonario enemigo de Google y responsable de la creación de Fortnite

Así es la historia de un empresario que transformó la industria de los videojuegos y mantiene disputas con gigantes tecnológicos.

Tim Sweeney se convirtió en uno de los personajes más comentados del mundo gamer por su papel en Epic Games y su enfrentamiento con empresas que controlan las principales tiendas de aplicaciones. Su creatividad cambió para siempre la forma en que se desarrollan, distribuyen y juegan los videojuegos.

Desde su compañía logró construir un increíble imperio, pero sin perder su estilo de vida y su interés por las causas ambientales . De todas formas, su influencia va mucho más allá de las consolas, ya que es alguien que se involucra en el vínculo entre los desarrolladores y las plataformas.

El camino de Sweeney comenzó en su infancia, cuando aprendió a programar gracias a su hermano . Años después abandonó la universidad y fundó Epic Games en el garaje de la casa de sus padres. Pero para su sorpresa, lo que empezó como un proyecto pequeño terminó convirtiéndose en uno de los estudios más poderosos del planeta.

Epic Games lanzó el motor gráfico Unreal Engine , que revolucionó el desarrollo de videojuegos y fue adoptado por estudios de todo el mundo. Sin embargo, el verdadero salto llegó con Fortnite , un juego que redefinió el género Battle Royale y alcanzó a millones de jugadores en distintos continentes.

Pero, con el éxito llegaron los conflictos. Tim Sweeney dirigió la ofensiva legal contra Apple y Google por las comisiones del 30% que cobran en sus tiendas digitales. Ese enfrentamiento provocó la eliminación de Fortnite de la App Store y Google Play en 2020, generando un debate a nivel mundial sobre la distribución de software y los derechos de los desarrolladores.

A pesar de la controversia, Epic Games mantuvo su crecimiento y buscó nuevas vías para acercarse a los usuarios, como su propia tienda digital y sistemas alternativos de descarga.

Patrimonio de Tim Sweeney

Según estimaciones de medios especializados, Sweeney tiene alrededor de 5.700 millones de dólares. Esta fortuna proviene principalmente de su participación en Epic Games y de la influencia mundial de Unreal Engine y Fortnite.

Tim es un hombre al que no le interesa los lujos y prefiere tener un perfil más discreto, además destina parte de su riqueza a proyectos de conservación de tierras y a iniciativas ecológicas. El poder económico y la relevancia cultural de Sweeney lo posicionan como uno de los nombres más influyentes del sector.