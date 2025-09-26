Llega el GTA VI a la Argentina y el actor de Trevor desilusionó con sus declaraciones sobre la nueva versión del videojuego

El universo de Grand Theft Auto (GTA) vuelve a estar en el centro de la escena del gaming con la confirmación del lanzamiento de GTA VI . Después de más de una década desde la salida de GTA V, los fanáticos esperan con ansias esta nueva entrega que promete romper récords y revolucionar la industria de los videojuegos una vez más. La expectativa crece día a día, tanto por lo que va a ofrecer el juego como por las voces que lo rodean.

En medio de esta emoción, Steven Ogg, el actor detrás de Trevor, sorprendió con declaraciones inesperadas . Lejos de compartir la emoción de los jugadores, confesó no sentir nada especial por la llegada de la nueva entrega. Esta postura abre un contraste entre el entusiasmo de los fans y la mirada distante de uno de los protagonistas más emblemáticos de la franquicia.

Steven Ogg sorprendió a muchos fanáticos al confesar que no siente entusiasmo alguno por la llegada de GTA VI. Según explicó, nunca fue jugador y no tiene un vínculo emocional con los videojuegos , incluso con aquellos en los que participó. Para él, su trabajo como actor termina una vez que se apagan las cámaras y no necesita seguir conectado al producto final.

Lejos de la pasión que despierta la saga entre millones de seguidores, Ogg prefiere invertir su tiempo en otros intereses culturales , como la literatura, antes que en una consola. Ese desapego puede resultar chocante para los fans, pero refleja la distancia que a veces existe entre el fervor del público y la mirada de los artistas que participan en estos proyectos.

Su postura no significa necesariamente que reniegue de su personaje o de la franquicia, sino que ve su papel como parte de un oficio. Los jugadores suelen proyectar expectativas sobre los actores, pero en este caso Ogg deja en claro que su interés está en la interpretación, no en el fenómeno global que representa GTA.

Cuándo sale el GTV VI en Argentina y cuál será el precio

La llegada de Grand Theft Auto VI ya tiene fecha confirmada: el videojuego saldrá al mercado el 26 de mayo de 2026 en consolas PlayStation 5 y Xbox Series X/S. Tras años de rumores y filtraciones, Rockstar finalmente fijó una fecha para uno de los lanzamientos más esperados de la década.

En Argentina, como en el resto de la región, se espera que el juego esté disponible en la misma fecha, aunque los precios finales dependerán de la conversión del dólar y de los impuestos locales. La edición estándar podría rondar el valor de los grandes títulos internacionales, mientras que versiones especiales o de colección podrían superar ampliamente ese monto.

Lo cierto es que, más allá de las cifras, el impacto de GTA VI será histórico: se trata de la secuela de un juego que marcó récords de ventas y que promete revolucionar nuevamente la industria. Los jugadores argentinos ya comienzan a prepararse para la llegada de uno de los títulos más populares de la historia del gaming.