SpaceX apuesta por la Inteligencia Artificial y compra una empresa de programación por u$s 60.000 millones

La empresa de Elon Musk adquirió una de las plataformas más utilizadas por desarrolladores en una de las operaciones más importantes del año.

SpaceX vuelve a pisar fuerte. La empresa concretó una operación valuada en US$60.000 millones que se enfoca en el desarrollo de Inteligencia Artificial, en plena competencia mundial por el liderazgo de estas tecnologías.

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El acuerdo se convirtió en una de las adquisiciones más importantes realizadas por una startup respaldada por capital de riesgo y marca un nuevo paso en la expansión tecnológica impulsada por Elon Musk .

La empresa anunció la compra de Anysphere , la empresa creadora del asistente de programación Cursor . La operación se produce apenas días después de la histórica salida a bolsa de SpaceX y refleja la creciente importancia que tienen las herramientas de programación asistidas por Inteligencia Artificial dentro de la industria tecnológica.

Cursor se transformó en uno de los productos más elegidos por desarrolladores de software gracias a su capacidad para generar, corregir y optimizar código mediante modelos de IA.

spacex SpaceX prepara una salida a bolsa histórica en Wall Street, con una valuación récord y una apuesta que combina cohetes reutilizables, conectividad satelital e inteligencia artificial.

Cursor: la plataforma que revolucionó la programación asistida por IA

Fundada en 2022 por un grupo de exalumnos del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), Anysphere logró un crecimiento acelerado gracias al éxito de Cursor, un editor de código que usa Inteligencia Artificial para asistir a los desarrolladores durante todo el proceso de programación.

La herramienta permite generar fragmentos completos de código, detectar errores, proponer correcciones y automatizar tareas repetitivas. Su funcionamiento se apoya en modelos de lenguaje avanzados entrenados específicamente para comprender estructuras de programación y resolver problemas técnicos.

En pocos años, Cursor pasó de ser una startup emergente a convertirse en una de las soluciones más utilizadas dentro del ecosistema de desarrollo de software. La plataforma alcanzó millones de usuarios activos y registró ingresos anuales superiores a los US$1.000 millones, cifras poco habituales para una empresa tan joven.

El crecimiento llamó la atención de grandes inversores tecnológicos. Antes de la compra por parte de SpaceX, la empresa había recibido financiamiento de fondos como Andreessen Horowitz, Nvidia, OpenAI Startup Fund y Thrive Capital.

La velocidad con la que Cursor ganó presencia convirtió a la empresa en uno de los objetivos más codiciados del sector. Su tecnología es considerada estratégica para el futuro de la programación, especialmente en un escenario donde cada vez más tareas pueden realizarse con asistencia automatizada.

cursor

La apuesta de SpaceX

El interés de SpaceX se encuentra en el enorme potencial de la Inteligencia Artificial aplicada al desarrollo de software y a la automatización de procesos.

Durante los últimos meses, Elon Musk aceleró la integración de proyectos vinculados con IA dentro de su ecosistema empresarial. A principios de 2026, la firma absorbió las operaciones de xAI, la empresa responsable del chatbot Grok, con el objetivo de consolidar una estrategia tecnológica unificada.

Sin embargo, Grok todavía enfrentaba dificultades para competir con algunos de los modelos más avanzados del mercado en tareas de programación. La incorporación de Cursor aparece como una respuesta directa a ese desafío.

La integración permitirá combinar los modelos desarrollados por SpaceX con la experiencia acumulada por Cursor en programación asistida. Además, la empresa podrá aprovechar el enorme volumen de datos generado por millones de desarrolladores que usan diariamente la plataforma.

El verdadero valor de la operación radica precisamente en esa información. Los datos generados por programadores permiten entrenar modelos especializados con una precisión muy superior a la de los sistemas generalistas.

elon musk

La adquisición refuerza una tendencia que viene consolidándose durante los últimos años: las empresas tecnológicas buscan controlar tanto la infraestructura informática como las herramientas de Inteligencia Artificial que se ejecutan sobre ella.

La programación asistida se convirtió en uno de los segmentos más competitivos dentro del mercado de IA. Los asistentes de código permiten acelerar proyectos, reducir errores y mejorar la productividad de equipos completos de desarrollo.

Con la incorporación de Cursor, SpaceX suma una de las tecnologías más influyentes dentro del universo de programación asistida y fortalece su posición en una competencia que involucra a gigantes como OpenAI, Anthropic, Google y Microsoft.

La transacción, que se espera completar durante el tercer trimestre de 2026, podría acelerar el desarrollo de nuevas herramientas capaces de transformar la manera en que se crea software en todo el mundo.