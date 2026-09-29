¿Sabías que podés crear aplicaciones sin ningún tipo de experiencia? Cómo funciona la herramienta de Claude

La plataforma de Anthropic permite transformar una idea escrita en una herramienta funcional y compartirla, sin ningún conocimiento de programación.

Cuando pensamos en crear una aplicación , automáticamente le damos ese lugar a los programadores. Pero, gracias a la Inteligencia Artifical , dejó de ser una tarea reservada exclusivamente para ellos.

Claude, el asistente desarrollado por Anthropic, permite convertir una idea escrita en una herramienta interactiva a partir de una conversación. La función se apoya en los Artifacts , espacios donde Claude puede generar código, páginas web, paneles y aplicaciones que se ejecutan directamente dentro de la plataforma.

La propuesta está pensada para que el usuario no tenga que escribir código manualmente. En vez de abrir un editor y construir cada parte desde cero, alcanza con explicar qué se quiere crear, para qué sirve y cómo debería funcionar.

Claude genera la estructura, muestra el resultado y permite pedir modificaciones sobre esa misma creación. Anthropic presentó esta posibilidad como una forma de convertir a cualquier usuario en un creador de aplicaciones sin necesidad de programar.

Los Artifacts pueden ser interactivos : un usuario puede crear una calculadora, un juego, un panel de datos, una herramienta educativa o una página web y después aprovecharla dentro del entorno de Claude. La plataforma también permite volver sobre el trabajo y modificarlo mediante nuevas instrucciones.

Cómo crear aplicaciones con Claude

El proceso empieza una conversación con Claude. El usuario tiene que describir qué quiere construir y especificar las funciones que debería tener. Por ejemplo, podemos pedir una calculadora para gastos mensuales, un juego de preguntas sobre cine o una herramienta para organizar tareas. Claude interpreta esa instrucción y genera el código necesario para construir el Artifact.

Una vez generado, el resultado aparece en una ventana propia junto al chat. Desde ahí se puede probar la herramienta y detectar qué cosas deberían cambiar. Si algo no funciona como se esperaba, el usuario puede escribir una nueva indicación y pedirle a Claude que modifique el resultado.

También es posible trabajar de manera más específica. En lugar de limitarse a decir “creá una aplicación”, podemos indicar qué botones necesita, qué información debe mostrar, cómo deberían organizarse las pantallas, etc. Cuanto más clara sea la instrucción, más preciso puede ser el resultado.

Los Artifacts están disponibles en los planes Free, Pro, Max, Team y Enterprise, aunque algunas funciones tienen condiciones distintas según la suscripción. Para crear estos contenidos es necesario tener habilitadas las funciones de ejecución de código y creación de archivos en la configuración de Claude.

¿Para qué me puede servir una app de Claude?

Las posibilidades dependen principalmente del problema que se quiera resolver. Una de las aplicaciones más simples es la creación de herramientas para uso personal. Se puede desarrollar un organizador de tareas, un generador de textos, un conversor de unidades, un panel para visualizar información, etc.

También puede servir para estudiar. Anthropic mostró como ejemplo la creación de aplicaciones de tarjetas de memoria: en vez de pedirle a Claude una lista de preguntas sobre un único tema, se puede construir una herramienta que permita elegir el contenido y generar nuevas tarjetas según lo que necesite cada usuario.

En el ámbito laboral, los Artifacts pueden aprovecharse para prototipos, formularios, paneles de control o herramientas destinadas a automatizar tareas que no justifican el desarrollo de un software completo.

Otra oportunidad es crear una página web funcional a partir de una idea. Claude puede generar sitios de una sola página, interfaces y prototipos que después pueden editarse desde la conversación. Los Artifacts también permiten crear diseños, documentos, presentaciones y otros contenidos interactivos desde el mismo entorno.

Las posibilidades son infinitas. Pero, hay una aclaración importante. Un Artifact puede resolver una necesidad puntual sin que el usuario programe, pero eso no significa que reemplace todo el trabajo de desarrollo, especialmente cuando entran en juego bases de datos complejas, sistemas de usuarios, seguridad, pagos o integraciones externas.