El exjefe de seguridad de Google advirtió que la IA podría dañar a los niños más que las redes sociales

Se trata de Tom Siegel, quien describió las consecuencias como "un impacto terrible". El informático participó este año de una iniciativa que evalúa el uso de la IA por parte de los niños con patrocinio de empresas tecnológicas.

Siegel anunció que se había unido a Common Sense Media, un grupo de defensa de los derechos de los niños en internet.

El exjefe de seguridad de Google advirtió que la Inteligencia Artificial (IA) podría dañar a los niños más que las redes sociales. En medio de las advertencias por los controles que empezó a exigir el sector sobre los modelos de agentes desarrollados por diversas tecnológicas, el especialista también alertó que dejar que los problemas en la industria "se resuelvan solo" es una decisión poco realista.

Se trata de Tom Siegel, quien indicó: "Nos encontramos en una situación realmente terrible en lo que respecta al impacto de la IA en los niños. La idea de que la industria lo resuelva por sí sola, sin ayuda externa, es poco realista".

Este martes, Siegel anunció que se había unido a Common Sense Media, un grupo de defensa de los derechos de los niños en internet. Esta organización sin ánimo de lucro, fundada en 2003, realiza investigaciones y analiza la idoneidad de diversos medios de comunicación.

En mayo, la firma lanzó el Instituto de Seguridad de la IA para Jóvenes , una organización de investigación que evalúa el uso de la IA por parte de los niños, de la cual Siegel será el primer director ejecutivo. Anthropic y la Fundación OpenAI , la organización sin ánimo de lucro que controla la firma homónima, se encuentran entre los patrocinadores del instituto.

El exgoogle también agregó que planeaba desarrollar estándares para exigir responsabilidades a las empresas de IA.

Por último, sugirió que las empresas podían tomar medidas inmediatas para proteger mejor a los jóvenes, citando riesgos que van desde la psicosis hasta la descarga cognitiva, un término utilizado para describir la disminución del pensamiento crítico causada por depender de la IA para responder preguntas.

Google llevará sus chips de IA al espacio por primera vez: qué busca probar con el Proyecto Suncatcher

Google lanzará la próxima semana un prototipo de satélite equipado con sus chips de Inteligencia Artificial (IA) para realizar su primera prueba en órbita dentro del Proyecto Suncatcher, una iniciativa con la que la compañía busca determinar si el espacio puede convertirse en el futuro en una alternativa para instalar infraestructuras informáticas de IA a gran escala.

La misión viajará en el próximo lanzamiento compartido Transporter-18 de SpaceX, en asociación con la empresa de satélites Planet Labs. El objetivo será colocar el prototipo en órbita terrestre baja (LEO) y estudiar cómo responden las unidades de procesamiento tensorial (TPU) de Google frente a condiciones muy diferentes a las terrestres.

La compañía analizará particularmente la resistencia de su hardware a las fuerzas del lanzamiento, la radiación espacial y las temperaturas extremas. Las pruebas permitirán determinar si estos componentes pueden ejecutar cargas de trabajo vinculadas con inteligencia artificial de manera confiable fuera de la Tierra.