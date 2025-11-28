Como usar Perplexity AI, la Inteligencia Artificial que te muestra cómo te queda la ropa que te querés comprar + Seguir en









Se terminaron las dudas de cómo te va a quedar la ropa que te querés comprar online: esta IA te ayuda mostrándote una imagen.

La nueva función de Perplexity que cambia la forma de comprar ropa.

Una de las principales preocupaciones a la hora de comprar ropa a través de una tienda online es no poder probarte la ropa para saber si te va a quedar bien: desde el color hasta el estilo, no queda más que arriesgarte y esperar a que te llegue el pedido.

No obstante, Perplexity AI lanza al mercado una nueva función que permite que crear un avatar para que te muestre cómo te quedaría la ropa que te querés comprar. Usar esta herramienta es muy sencillo y se realiza desde el navegador que lanzó la compañía recientemente.

Quiebra tienda FreePik.es Qué es Perplexity AI Perplexity es un motor de búsqueda con Inteligencia Artificial integrada. Su CEO es Aravind Srinivas, que previo a cofundar la compañía trabajó como investigador científico en laboratorios como OpenAI, Google Brain y DeepMind: lugares en los que gano la suficiente experiencia para convertirse en competencia.

Entre sus principales funciones, proporciona respuestas concretas y resumidas con información verificada de fuentes. También puede ayudar a resumir documentos extensos o aprender sobre temas nuevos. Algunas personas lo usar con fines creativos, como generar ideas para productos artísticos como canciones o guiones.

Un diferencial con su competencia es lo fiable de la información que provee, ya que cada respuesta que proporciona está respaldada por las fuentes de las que extrajo los datos y el usuario puede verificarlo en cualquier momento.

Cómo funcionan los Avatar de Perplexity en las tiendas online Por el momento, sólo se puede acceder a esta función desde su navegador. Previo a ingresar a la tienda de ropa deseada, se debe crear el avatar y personalizarlo para que se parezca al usuario. Una vez que el avatar esté configurado, se debe ir a la página que nos guste y aparecerá la función de "probar" (Try it on). Al presionar ese botón, se generará una la imagen que mostrará como quedaría la prenda en el usuario. Esta opción no es algo exclusivo de esta herramienta, ya que otras opciones ya ofrecen esta posibilidad. Lo cierto es que resulta de suma utilidad para elegir qué comprar.

