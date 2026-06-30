Una empresa china presentó un modelo de IA entrenado con chips fabricados en el país + Agregar ámbito en









La compañía aseguró que LongCat-2.0 alcanza un rendimiento comparable al de Gemini 3.1 y confirmó que liberará el código fuente del modelo. El anuncio llega en plena disputa tecnológica con Estados Unidos y busca reforzar el desarrollo de infraestructura local para inteligencia artificial.

Meituan lanza un nuevo modelo IA y asegura que fue entrenado con chips desarrollados en China. Imagen creada con IA

La tecnológica china Meituan anunció el lanzamiento de LongCat-2.0, un nuevo modelo de inteligencia artificial que es el primero de su escala en ser entrenado y ejecutado completamente sobre una infraestructura basada en chips desarrollados en China, según detalló la empresa. Además, confirmó que liberará el código fuente del sistema.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El anuncio llega en un contexto de fuerte competencia entre China y Estados Unidos por el liderazgo en inteligencia artificial. Las restricciones impuestas por Washington a la exportación de los semiconductores más avanzados de Nvidia aceleraron la estrategia de Beijing para desarrollar una industria local de chips de alto rendimiento.

Aunque Meituan es conocida principalmente por su negocio de reparto de comida - y suele ser comparada con DoorDash en EEUU-, desembarcó más tarde que otros gigantes tecnológicos en el competitivo mercado chino de IA, donde compite con desarrollos como DeepSeek y Doubao, de ByteDance. El equipo detrás de LongCat, creado en 2023, presentó su primer modelo a finales del año pasado y ahora dio a conocer su segunda generación.

Un modelo de un billón de parámetros Meituan afirmó que LongCat-2.0 ofrece un rendimiento comparable al de Gemini 3.1, el modelo presentado por Google en febrero. Los modelos extensos de lenguaje (LLM, por sus siglas en inglés) son la tecnología que impulsa chatbots y otras aplicaciones avanzadas de inteligencia artificial.

Según la compañía, se trata del "primer modelo de un billón de parámetros del sector que completa el entrenamiento y la inferencia de extremo a extremo en un clúster de computación nacional de 50.000 chips". La empresa, sin embargo, no detalló qué fabricante produjo los procesadores utilizados durante el entrenamiento.

Un paso más en la estrategia tecnológica de China Para la industria china de IA, el anuncio refleja un avance relevante en la lucha por el control de la cadena de suministro de la IA. El desarrollo de un modelo de gran escala requiere una enorme capacidad de procesamiento y cómputo. nvidia H200 En mayo, EEUU autorizó la venta de chips H200 a 10 empresas de China, aunque la decisión de Trump tuvo diferentes idas y vueltas. Meituan explicó que comenzó a investigar el uso de chips de fabricación nacional en 2023. Sobre el lanzamiento, detallaron: "Somos capaces de efectuar el entrenamiento de modelos a gran escala en clústeres de computación nacionales". Con este lanzamiento, la compañía busca posicionarse en un mercado cada vez más competitivo y reforzar el desarrollo de infraestructura tecnológica propia frente a las limitaciones impuestas por Estados Unidos.