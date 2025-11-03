Un grupo de investigadores desarrolló una inteligencia artificial que descifra características del lenguaje humano, como la familiaridad o la carga emocional de las palabras, hasta ahora consideradas exclusivas de los humanos. El software, disponible en abierto, podría acelerar estudios psicolingüísticos y facilitar aplicaciones en educación, diagnóstico y comunicación multilingüe.
Una IA que descifra el lenguaje humano: el avance que revoluciona la psicología y la educación
Investigadores desarrollan una herramienta basada en inteligencia artificial capaz de analizar la familiaridad y carga emocional de las palabras, complementando métodos tradicionales.
El proyecto fue coordinado por Javier Conde, profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicaciones de la Universidad Politécnica de Madrid, y contó con la colaboración de equipos de la Universidad de Gante, el Politécnico de Milán, el MIT, la Universidad de California en San Diego y la Universidad de Hong Kong. “Los modelos de lenguaje abren nuevas oportunidades para investigar cómo pensamos y procesamos las palabras, pero también exigen cautela", señaló Conde.
Tradicionalmente, los estudios psicolingüísticos requerían valoraciones humanas sobre familiaridad, concreción o carga emocional de las palabras, procesos lentos y costosos. La nueva herramienta permite generar y analizar datos de manera eficiente, incluso con decenas de individuos, algo que antes necesitaba la participación de cientos o miles. Conde enfatizó que no busca reemplazar a los humanos sino complementar su papel y ampliar las posibilidades de investigación.
Cuál será la funcionalidad de esta IA
Entre las aplicaciones prácticas, Conde destacó que el sistema puede orientar la enseñanza de idiomas según la edad o nivel del estudiante, identificar palabras que generan mayor interés en marketing y potencialmente contribuir a herramientas de diagnóstico precoz de trastornos como dislexia o depresión, aunque no fue diseñado específicamente para ello. Además, permite realizar estudios en español, ampliando investigaciones que históricamente se concentran en inglés.
El software es libre y accesible, pero Conde subrayó la importancia de la supervisión humana para validar los resultados. “Ahora podemos entender cómo procesan las personas el lenguaje; cómo lo entendemos”, afirmó, destacando el potencial de esta tecnología para psicólogos, lingüistas y científicos cognitivos.
