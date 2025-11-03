Aisa Group anuncia donación histórica: destinará u$s500 millones a obras de bien público en Argentina







El empresario Juan José Retamero, titular de Aisa Group, anunció que el 100% de los fondos recuperados en causas judiciales se invertirá en parques solares cuyo rendimiento financiará proyectos sociales durante los próximos 30 años.

“Esta donación simboliza nuestra convicción de que el grupo no es solo un actor económico, sino un agente de transformación y desarrollo social", dijo Juan José Retamero, titular y fundador de Aisa Group. Mina Gualcamayo

El empresario Juan José Retamero, titular y fundador de Aisa Group, anunció una iniciativa sin precedentes: el grupo proyecta destinar más de 500 millones de dólares en las próximas tres décadas a obras de bien público y desarrollo social en Argentina. Los fondos surgirán del rendimiento de las inversiones que se realicen con el capital recuperado en distintas causas judiciales que la compañía mantiene activas, y serán canalizados a través de una fundación creada por el propio grupo.

“El 100% de los fondos que puedan recuperarse se destinará a producir energía limpia, y su rendimiento se reinvertirá, año tras año, en obras de bien público. Es un compromiso de largo plazo con el desarrollo y el bienestar de la sociedad argentina”, explicó Retamero.

El anuncio se conoció poco después de que la Tercera Cámara Civil, Comercial, Minas y Tributaria de Mendoza dictara una sentencia favorable a Aisa Group, ratificando un laudo arbitral que obliga a los demandados Marcelo Bocardo, Jugos Australes S.A. y Eco Green International LLC al pago de u$s16 millones. La decisión judicial fue celebrada por la compañía como un respaldo a la seguridad jurídica y una señal positiva para las inversiones en el país.

Juan José Retamero Mina Gualcamayo La calificadora FIX SCR, afiliada a Fitch Ratings, otorgó a Minas Argentinas S.A. (de Aisa Group) la nota A+(arg) con perspectiva estable, destacando su bajo nivel de endeudamiento, previsibilidad de flujos y disciplina operativa. Mina Gualcamayo “El fallo confirma que actuamos con transparencia, dentro de la ley y con la responsabilidad que ha caracterizado a nuestra compañía. Pero su significado va mucho más allá de lo judicial o económico: transforma un hecho adverso en impacto positivo”, destacó el empresario.

Según Retamero, los fondos que se recuperen en esta y en otras causas -como las que involucran a Fraccionadora San Juan, Antonio González S.A. (Bodegas Galán) y Fecovita- serán destinados a invertir en uno o más parques fotovoltaicos que el grupo ya tiene en desarrollo. El rendimiento de esas inversiones se canalizará anualmente a proyectos de bien público a través de la fundación de Aisa Group, generando un impacto sostenido y multiplicador.

De acuerdo con las proyecciones, la reinversión de los rendimientos permitirá alcanzar un aporte social acumulado cercano a los 500 millones de dólares en 30 años, lo que la convertiría en una de las mayores donaciones privadas de la historia argentina. “Esta donación simboliza nuestra convicción de que el grupo no es solo un actor económico, sino un agente de transformación y desarrollo social. Queremos convertir el resultado de procesos judiciales en energía, progreso y bienestar para las comunidades, para las próximas décadas”, afirmó Retamero. Mina Gualcamayo oficinas Minas Argentinas AISA Group Ex Cinzano San Juan Con la inauguración del edificio en la ex Cinzano y la aprobación ambiental del proyecto Gualcamayo, Minas Argentinas avanza en la expansión planificada de sus operaciones. AISA Group El empresario subrayó además el valor del reciente fallo como una señal de confianza hacia el país. “La sentencia representa un espaldarazo a la seguridad jurídica y una muestra de que Argentina protege a quienes invierten con integridad”, señalaron desde el grupo. La decisión judicial, añadió, refuerza la previsibilidad institucional y la confianza en el sistema arbitral, consolidando a la Argentina como un destino seguro para las inversiones productivas. Aisa Group -un holding familiar de inversión con presencia en Argentina, Estados Unidos y Europa- tiene operaciones en los sectores de energía, minería (mina Gualcamayo), pesca, agroindustria y real estate. La compañía trabaja con capital propio, equipos locales y una mirada de largo plazo, basada en la transparencia, la sustentabilidad y la independencia financiera. Con esta iniciativa, el grupo reafirma su compromiso con el desarrollo del país y con la construcción de una economía productiva, sostenible y con impacto social real. “Este modelo combina inversión privada, energía sustentable y retorno social en beneficio del país”, resumió Retamero.