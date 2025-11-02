La compañía de Inteligencia Artificial inspirada en la serie Suits, que ya seduce a estudios jurídicos top y fondos de inversión







Con sólo 3 años de trayectoria, esta empresa ya logró recaudar más de miles de millones de dólares y es elegida por los principales bufetes de abogados de Estados Unidos.

La Inteligencia Artificial se volvió parte de la vida cotidiana y muchos empleos comenzaron a incorporar la tecnología para poder obtener mayores avances. En este caso, una startup de IA desarrolló un modelo para utilizar específicamente en estudios jurídicos y fondos de inversión.

Los desarrolladores de esta compañía decidieron llamarla “Harvey” por el personaje de la serie “Suits”, Harvey Specter. Con tan solo 3 años en el mercado, Harvey ya recaudó más de 8.000 millones de dólares y llegó a aparecer en el ranking Forbes Next Billion-Dollar Startups.

Qué es "Legal AI Startup" inteligencia artificial empleo cripto freepik Fundada por Winston Weinberg y Gabe Pereyra, esta compañía se especializa en el uso de Inteligencia Artificial en el marco legal. Esta “legal AI startup” ofrece distintas herramientas impulsadas con esta tecnología a abogados y se convirtió en una de las más elegidas en estudios, ya que cuenta con clientes como las firmas estadounidenses A&O Shearman y Ashurst, y fondos de inversión como KKR y Bridgewater.

A través de Harvey, los abogados pueden almacenar documentación legal y confidencial de manera segura, mientras que también permite obtener respuestas rápidas a consultas legales complejas. En su última ronda de financiación, esta empresa recaudó 150 millones de dólares, pero el mercado está cada vez más difícil.

En el último tiempo, comenzaron a aparecer muchas herramientas con IA diseñadas para abogados. Por ejemplo, la competencia directa de Harvey es Legora, que se encuentra en negociaciones para recaudar 1.800 millones de dólares en su próxima ronda de financiación. Otros ejemplos son Luminance, Ironclad y Clio; que buscan atraer a asesores jurídicos.

