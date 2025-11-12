Usuarios reportan que se cayó Instagram







Varios consumidores de la red social reportaron problemas en el funcionamiento.

"No se me carga nada en Instagram... esa incertidumbre de no saber si es tu conexión, el 4G, el teléfono, o simplemente se cayó Instagram", expresó una persona en su cuenta de X.

Varios usuarios de Instagram, propiedad de Meta, denuncian fallas en el funcionamiento a la tarde de este miércoles. Los consumidores de la red social registraron problemas al cargar el muro inicial o en perfiles específicos.

"No se me carga nada en Instagram... esa incertidumbre de no saber si es tu conexión, el 4G, el teléfono, o simplemente se cayó Instagram", expresó una persona en su cuenta de X. Debido a esto, varios usuarios comenzaron a manifestarse en la app del empresario Elon Musk.

Si bien comenzó este martes, Instagram continúa realizando nuevas caídas que impiden a los usuarios cargar el servicio, subir fotografías o actualizar el feed. Estaría afectando especialmente a EEUU, Europa sobre todo a Portugal, Francia, Países Bajos, Rusia, Brasil y, los perfiles de Argentina, están aumentando sus quejas.

Las quejas de los usuarios de Instagram Los usuarios de Instagram están manifestando sus quejas debido a las fallas a través de X.

Embed Es solo a mi, o instagram se cayó? — adiv ne otreum (@GuayacoEnBsAs) November 12, 2025

