Varios usuarios de Instagram, propiedad de Meta, denuncian fallas en el funcionamiento a la tarde de este miércoles. Los consumidores de la red social registraron problemas al cargar el muro inicial o en perfiles específicos.
Usuarios reportan que se cayó Instagram
Varios consumidores de la red social reportaron problemas en el funcionamiento.
-
Todos los anuncios del State of Play de noviembre 2025 para PS5 con sorpresas para el mundo gamer
-
Por qué es importante obtener el router de Starlink y cómo instalarlo correctamente para no sufrir desconexiones
"No se me carga nada en Instagram... esa incertidumbre de no saber si es tu conexión, el 4G, el teléfono, o simplemente se cayó Instagram", expresó una persona en su cuenta de X. Debido a esto, varios usuarios comenzaron a manifestarse en la app del empresario Elon Musk.
Si bien comenzó este martes, Instagram continúa realizando nuevas caídas que impiden a los usuarios cargar el servicio, subir fotografías o actualizar el feed. Estaría afectando especialmente a EEUU, Europa sobre todo a Portugal, Francia, Países Bajos, Rusia, Brasil y, los perfiles de Argentina, están aumentando sus quejas.
Las quejas de los usuarios de Instagram
Los usuarios de Instagram están manifestando sus quejas debido a las fallas a través de X.
Dejá tu comentario