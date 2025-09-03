Cuánto costará el nuevo IPhone 17 y cómo será el esperado modelo ultradelgado

Apple se prepara para presentar el iPhone 17 con precios definidos y un modelo ultradelgado que buscará competir cara a cara con Samsung.

A menos de una semana de su lanzamiento, ya comenzaron las especulaciones sobre los precios de las versiones del IPhone 17.

La cuenta regresiva terminó: Apple confirmó que el próximo 9 de septiembre en Cupertino presentará al mundo la nueva familia de iPhone 17. Como cada año, el evento promete convertirse en una vidriera global donde la compañía no solo renueva hardware, sino también define su estrategia para mantenerse en la cima del mercado de smartphones. En cuanto a precios, aunque todavía no hubo confirmación oficial, filtraciones confiables y estimaciones de analistas coinciden en que los valores partirán desde los 899 dólares hasta los 1.999 dependiendo del modelo.

El lanzamiento traerá consigo las ya clásicas variantes — iPhone 17, 17 Plus, 17 Pro y 17 Pro Max —, pero la novedad que más ruido genera es el esperado modelo ultradelgado, pensado para plantarle competencia directa al Galaxy S25 Edge . Este movimiento deja en claro que Apple no se conforma con pequeños retoques: busca abrir una nueva etapa en diseño. All mismo tiempo, se adelantó que, para quienes compren en preventa las entregas comenzarán el 19 de septiembre , apenas diez días después de la presentación.

La estrella del evento sería el iPhone 17 Air , una variante mucho más fina que el modelo estándar. Según trascendidos, este equipo adoptará una pantalla con tasa de refresh de 120Hz en toda la gama , algo que hasta ahora Apple reservaba solo para sus versiones premium. Eso significa animaciones más fluidas y una experiencia más cómoda al desplazarse entre aplicaciones o ver videos.

La expectativa para el lanzamiento del nuevo iPhone 17 está en el modelo ultradelgado.

Otro de los agregados que entusiasma a los usuarios es la carga inversa inalámbrica , que permitirá que el celular funcione como cargador para otros dispositivos, como los AirPods. Ya estaba presente en generaciones anteriores, pero siempre con cable; ahora el salto sería definitivo.

Además, el rediseño de la cámara trasera también daría que hablar: dejaría la disposición vertical clásica para pasar a un módulo ovalado, centrado y en el mismo color que el equipo. Un detalle estético que apunta a diferenciarlo de lo visto hasta ahora.

En paralelo, la firma de Cupertino sigue coqueteando con la idea de un modelo plegable, aunque todo indica que todavía no será este el año en que lo muestre oficialmente.

iPhone 17 Pro d.jpg Si bien se especuló mucho al respecto, se cree que el lanzamiento del iPhone 17 no incluirá el ansiado modelo plegable.

Apple mantendrá la diferencia entre sus gamas

Más allá de la novedad ultradelgada, Apple continuará marcando límites entre sus modelos. Los iPhone 17 Pro y Pro Max concentrarán la mayor cantidad de mejoras técnicas: una gestión térmica más avanzada, pantallas con brillo sostenido incluso a pleno sol y cámaras capaces de grabar video 4K a 60 fps en exteriores sin limitaciones.

Los rumores también hablan de baterías con mayor capacidad y eficiencia, combinadas con la optimización de iOS 26, lo que podría traducirse en mayor autonomía en el uso cotidiano. No sería un detalle menor en un mercado donde la duración de la batería suele ser la principal crítica de los usuarios.

En cuanto a los precios estimados, el abanico sería el siguiente:

iPhone 17: desde 899 dólares .

iPhone 17 Plus: desde 999 dólares .

iPhone 17 Pro: desde 1.099 dólares .

iPhone 17 Pro Max: desde 1.199 dólares.

Con este esquema, Apple refuerza su clásica estrategia: mantener un modelo de entrada “más accesible” y reservar las prestaciones más potentes para quienes estén dispuestos a pagar un poco más.