Meta confirmó que utilizará las conversaciones de los usuarios con su IA para personalizar publicidad y contenidos

El gigante de las redes sociales comunicó la noticia este miércoles. El cambio comenzará el 16 de diciembre de este año.

Meta anunció un cambio en la utilización de los datos generados por los usuarios.

Meta - la empresa detrás de Facebook, Instagram y WhatsAp, entre otros - confirmó este miércoles que comenzará a utilizar las conversaciones que mantengan los usuarios con su chatbot de Inteligencia Artificial para personalizar la publicidad y los contenidos que verán en sus cuentas. De esta manera, las personas serán notificados de los cambios desde el próximo 7 de octubre y el nuevo sistema de entrenamiento de implementará el 16 de diciembre .

Según detallaron desde la empresa conducida por Mark Zuckerberg, las interacciones - ya sean texto o voz - será utilizadas para identificar más precisamente los intereses del usuario y de esta manera poder adecuar mejor las publicidades y contenidos que se le presentan. "El objetivo del anuncio es ser súper transparentes y asegurarnos de que los usuarios comprendan lo que va a suceder con suficiente antelación", aseguró ante la prensa el gerente de privacidad y política de datos de Meta, Christy Harris.

El gigante tecnológico detalló que el proceso será similar al que se hace al rastrear los "me gusta", comentarios, compartidos y publicaciones en cada red social del usuario. De esta manera, todos esos puntos de información son utilizados para predecir el comportamiento del individuo y poder delimitar mejor su perfil de intereses .

A modo de ejemplo, si un usuario pregunta al chatbot sobre actividades al aire libre, podrá ver recomendaciones de grupos de senderismo, más publicaciones de amigos sobre rutas posibles y publicidad de equipamiento para esa actividad mientras navega en la red social.

Los usuarios no podrán optar por no participar en la recopilación de datos cuando usan Meta AI, aunque si pueden configurar el nivel de personalización de la publicidad y el contenido de sus muros.

Cabe destacar que, en la actualidad, más de 1.000 millones de personas utilizan la herramienta de IA generatia en todos los servicios de Meta (Instagram, Facebook y WhatsApp).

Se espera que los cambios anunciados por la compañía se apliquen en la "mayoría de las regiones". Sin embargo, Europa y Reino Unido serán un desembarco aparte - con sus propias fechas - debido a una normativa sobre datos y privacidad más estricta.

Meta presentó los nuevos lentes con Inteligencia Artificial

Meta volvió a apostar fuerte por la integración entre lo físico y lo digital con la presentación de su más reciente desarrollo: unos lentes inteligentes que buscan llevar el concepto del metaverso a la vida cotidiana.

El anuncio lo realizó el propio CEO de la compañía, Mark Zuckerberg, durante la conferencia anual de desarrolladores. Allí mostró los nuevos Meta Ray-Ban Display, un modelo de gafas que incorpora pantallas en las lentes y que permite acceder a mensajes, fotos y otros contenidos como si se tratara de la pantalla de un celular.

El dispositivo incluye además unas bandas neuronales —brazaletes equipados con sensores— que hacen posible controlar las funciones de los anteojos mediante simples movimientos de los dedos. Tendrán un precio inicial de u$s799 y estarán disponibles en Estados Unidos a partir del 30 de septiembre.

"Nuestro objetivo es crear lentes atractivos que ofrezcan superinteligencia personal y una sensación de presencia usando hologramas realistas", señaló Zuckerberg. Según explicó, esa combinación de experiencias es lo que él define como "el metaverso".