WhatsApp lanzará cuentas para menores con control total de los padres

La aplicación de mensajería propiedad de Meta implementará un sistema de cuentas administradas por padres o tutores para preadolescentes. Incluirá controles parentales, límites de contacto y configuraciones de privacidad reforzadas.

Los menores estarán protegidos en WhatsApp

WhatsApp anunció la creación de un nuevo tipo de perfil pensado para menores de edad, que permitirá a padres y tutores supervisar y configurar el uso de la aplicación en los primeros pasos de los chicos dentro de la mensajería digital.

La compañía explicó que estas cuentas administradas incorporarán configuraciones más estrictas por defecto, con herramientas diseñadas para que los adultos puedan controlar cómo los menores interactúan dentro de la plataforma. La iniciativa se desplegará de forma gradual a nivel global durante los próximos meses.

Control parental y mayor supervisión en WhatsApp El sistema estará vinculado a la cuenta principal de un adulto, que deberá configurar el perfil del menor utilizando ambos teléfonos al mismo tiempo para completar el proceso de vinculación.

Una vez activada, la cuenta permitirá que padres o tutores decidan quién puede comunicarse con el menor, así como los grupos a los que puede unirse. También podrán revisar solicitudes de mensajes de contactos desconocidos y ajustar distintas opciones de privacidad.

whatsapp seguridad.webp El sistema estará vinculado a la cuenta principal de un adulto, que deberá configurar el perfil del menor utilizando ambos teléfonos al mismo tiempo para completar el proceso de vinculación. Para garantizar la seguridad, los ajustes estarán protegidos mediante un PIN parental, lo que impedirá que el menor modifique las configuraciones sin autorización.

Privacidad y cifrado de extremo a extremo A pesar de las nuevas herramientas de supervisión, WhatsApp aseguró que las conversaciones seguirán protegidas mediante cifrado de extremo a extremo, lo que significa que nadie —ni siquiera la propia plataforma— puede acceder al contenido de los mensajes. La empresa indicó que la función estará disponible progresivamente durante este año y que continuará evolucionando en base a los comentarios de los usuarios. El anuncio llega poco después de que Meta, compañía matriz de WhatsApp e Instagram, también presentara nuevas funciones de supervisión parental en su red social de fotos, donde los padres podrán recibir alertas si sus hijos buscan repetidamente contenido vinculado a suicidio o autolesiones.

