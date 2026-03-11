Cómo funciona la Inteligencia Artificial que todos recomiendan para las transcripciones de voz

Conocé los cinco puntos que destacan a esta IA para llevar mensajes de audio a texto, en segundos.

Funciones que facilitan el trabajo para empresas que analizan llamadas de clientes o para investigadores que trabajan con grandes volúmenes de grabaciones.

Transcribir un audio en segundos o leer un mensaje de voz de Whatsapp cuando estás en la calle se volvió parte de nuestra cotidianeidad. Es por eso, que las herramientas de inteligencia artificial dedicadas al reconocimiento de voz ganaron popularidad en los últimos años, porque permiten convertir audio en texto en pocos segundos.

Entre las plataformas más recomendadas por desarrolladores y creadores de contenido aparece esta IA, un sistema especializado en transcripción automática basado en modelos avanzados de Inteligencia Artificial. En sí es una plataforma que transforma audio en texto, mediante modelos de reconocimiento de voz, optimizados para velocidad, precisión y procesamiento multilingüe.

Gladia funciona a través de una API de inteligencia de audio, que procesa grabaciones y conversaciones en tiempo real. El servicio incluye un plan gratuito, que permite utilizar hasta 10 horas de transcripción por mes, para probar sus herramientas básicas. Algunas de las funciones que se encuentran disponibles:

Una de las funciones más destacadas de Gladia es la conversión de voz a texto, mientras el audio todavía se está reproduciendo. Esta modalidad se conoce como transcripción en tiempo real o streaming.

La plataforma puede generar resultados parciales, en menos de 300 milisegundos, y producir la transcripción final en aproximadamente 700 milisegundos para una frase corta.

Este sistema permite utilizar la tecnología en reuniones virtuales, subtitulado en vivo o asistentes de voz.

Identificación automática de hablantes

Cuando varias personas participan en una conversación, muchas herramientas de transcripción no logran diferenciar quién está hablando.

El sistema de esta IA identifica automáticamente a los distintos participantes de una conversación y los etiqueta como hablante A, hablante B o hablante C.

Traducción de audio a múltiples idiomas

Otra característica destacada es la capacidad de procesar audio en diferentes idiomas y traducir el contenido automáticamente. Trabaja con más de 100 idiomas y acentos distintos.

Además, el sistema reconoce cambios de idioma dentro de una misma conversación, una función conocida como “code switching”.

Generación automática de resúmenes

La plataforma integra herramientas de análisis de texto basadas en modelos de lenguaje. El sistema puede generar resúmenes automáticos de reuniones o entrevistas a partir del contenido transcripto.

Esta función permite revisar rápidamente los puntos principales de una conversación, sin leer todo el documento.

Análisis inteligente del contenido del audio

La plataforma también incorpora herramientas de inteligencia de audio que permiten analizar el contenido de una conversación.

Puede detectar entidades como nombres, organizaciones o lugares mencionados dentro del audio, además de realizar análisis de sentimiento del discurso.