El nuevo diseño de WhatsApp que sorprendió a sus usuarios en todo el mundo

La aplicación prepara un rediseño visual con el objetivo de ofrecer una experiencia de uso más clara, dinámica y adaptable a las necesidades de cada usuario.

Con estos cambios, la plataforma no solo actualiza su apariencia, sino que también incorpora nuevas herramientas de organización y personalización, adaptándose a las demandas de los usuarios actuales.

WhatsApp , la aplicación de mensajería más utilizada del mundo, comenzó a probar un importante rediseño visual en su versión beta para Android .

El cambio más llamativo es la desaparición de las tradicionales burbujas de chat cuadradas , que ahora fueron reemplazadas por mensajes con bordes totalmente redondeados , una estética más moderna que busca mejorar la experiencia visual dentro de las conversaciones.

Esta actualización, que ya está disponible para algunos usuarios del programa de pruebas, forma parte de una transformación más amplia de la interfaz de la aplicación. La idea es ofrecer una experiencia más limpia, intuitiva y alineada con las tendencias actuales de diseño en plataformas móviles .

Además del cambio estético, la nueva versión beta incorpora funciones adicionales, mejoras en la organización de chats y nuevas opciones de personalización , lo que refuerza la estrategia de la app para seguir evolucionando en un mercado cada vez más competitivo dentro de la mensajería digital.

El elemento más destacado de la actualización es la transformación del diseño de los mensajes . Las antiguas burbujas con esquinas marcadas fueron reemplazadas por formas redondeadas , que ofrecen una apariencia más suave y moderna.

Este cambio también afecta a imágenes, videos y otros contenidos multimedia, que ahora se integran de forma más fluida dentro de la conversación. Al eliminar los marcos rígidos, los elementos visuales adquieren mayor protagonismo y mejor legibilidad, lo que contribuye a una experiencia más cómoda para el usuario.

Según las pruebas iniciales, esta modificación no solo apunta a mejorar la estética general de la aplicación, sino también a facilitar la lectura y la navegación dentro de los chats, algo especialmente útil en conversaciones largas o con gran cantidad de contenido multimedia.

celular.jpg El 70% del uso total de un dispositivo se ocupa en tres aplicaciones: WhatsApp 30%, YouTube el 27% y Google el 15% y al mismo tiempo, son las tres aplicaciones que denotan un mayor impacto positivo en aumento de calidad de vida según el Índice de Innovación de ITBA. Freepik

Otras novedades en el diseño de WhatsApp

El rediseño visual llega acompañado de nuevas herramientas y funciones experimentales que buscan ampliar las posibilidades dentro de la plataforma.

Entre las novedades más destacadas se encuentran:

Actualizaciones de estado de contactos recientes no guardados

Ahora los usuarios pueden recibir actualizaciones de estado de números con los que interactuaron recientemente, incluso si no están guardados en la agenda. Si la interacción disminuye con el tiempo, la aplicación deja de mostrar esas actualizaciones automáticamente.

Lista de espera para un plan premium

La beta también introduce una opción para anotarse en una lista de espera de un posible servicio premium. Esta suscripción sería opcional y permitiría acceder anticipadamente a funciones exclusivas dentro de la app.

Más chats fijados en la parte superior

Actualmente la aplicación permite fijar hasta tres conversaciones en la parte superior de la lista. Con el plan premium, ese límite podría ampliarse hasta 20 chats, una herramienta especialmente útil para quienes gestionan múltiples grupos o contactos importantes.

Tonos de llamada exclusivos

Otra de las funciones previstas para el servicio premium sería la posibilidad de elegir nuevos tonos de llamada personalizados, lo que permitiría adaptar aún más la experiencia dentro de la aplicación.

La actualización también incluye mejoras en la forma de interactuar con stickers y en el sistema de búsqueda de chats. Cuando el usuario escribe un emoji dentro de una conversación, la aplicación ahora sugiere automáticamente stickers relacionados, mostrando una vista previa para elegir rápidamente el más adecuado. Al seleccionarlo, se abre un catálogo más amplio con opciones de distintos proveedores.

Esta función busca hacer las conversaciones más expresivas y dinámicas, facilitando el acceso a contenido visual sin tener que buscar manualmente cada sticker.

WhatsApp-smartphone-celulares Cómo activar el modo ventana de WhatsApp. Depositphotos

Por otro lado, el sistema de búsqueda dentro de la app recibió un rediseño con filtros horizontales más visibles y una sección dedicada a búsquedas recientes. Esto permite localizar chats, grupos o mensajes con mayor rapidez y también eliminar fácilmente el historial de búsquedas, mejorando el control sobre la información personal.

La transformación estética y funcional de WhatsApp responde a la necesidad de mantenerse competitivo en un ecosistema donde las aplicaciones de mensajería evolucionan constantemente.

La transformación estética y funcional de WhatsApp responde a la necesidad de mantenerse competitivo en un ecosistema donde las aplicaciones de mensajería evolucionan constantemente.

El despliegue de estas novedades continuará de forma gradual durante las próximas semanas, a medida que la compañía recopile comentarios de los usuarios beta y ajuste las funciones antes de su lanzamiento definitivo para el público general.