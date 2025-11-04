¿Creés que alguien te bloqueó en WhatsApp? Con este truco podes darte cuenta fácilmente







La app no informa de manera directa si fuiste bloqueado, pero hay factores que te permiten confirmarlo.

Hay maneras efectivas de saber si fuiste bloqueado en WhatsApp en 2025.

WhatsApp es la plataforma de mensajería más usada del país y su sistema de privacidad sigue siendo tema de conversación. Muchos usuarios notan cambios en los chats, como fotos que desaparecen o mensajes que no llegan y se preguntan si fueron bloqueados.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La empresa decidió no incluir ninguna notificación que confirme esa acción con el objetivo de preservar la privacidad y evitar conflictos personales. Pero si existen varios indicios que pueden ayudarte a descubrir si alguien te cortó el contacto.

Bloqueos en Whatsapp.jpg ¿Cómo saber si alguien te bloqueó en 2025? En 2025, WhatsApp continúa aplicando las mismas reglas de confidencialidad que en años anteriores. No hay una alerta visible de bloqueo, pero sí una serie de detalles que pueden darte una idea bastante clara de la situación.

Uno de los primeros elementos a revisar, es la última hora de conexión o el estado "en línea". Si antes podías verlo y ahora ya no aparece, puede tratarse de una modificación en la configuración o de un bloqueo. Si pasas a la foto de perfil, podés notar que cuando desaparece sin que el usuario haya cambiado la privacidad recientemente, es posible que esa persona ya no quiera que la veas.

Otra señal se encuentra en los mensajes enviados. Si sólo muestran un tilde gris (mensaje enviado) y nunca llegan a tener los dos tildes (mensaje entregado), probablemente ese chat esté bloqueado. A esto se suma la imposibilidad de realizar llamadas de voz o videollamadas, que no llegan a conectarse ni suenan del otro lado.

Pero por último, hay un detalle menos conocido y más efectivo, si intentás agregar al contacto a un grupo nuevo y la app no lo permite, es porque no hay duda de que estas bloqueado. Si bien no todos estos puntos confirman que fuiste bloqueado definitivamente, si varios se repiten al mismo tiempo, lo más probable es que alguien te haya cortado el contacto.

Temas WhatsApp