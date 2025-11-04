WhatsApp ya se puede usar en el Apple Watch: todas las funciones y cómo instalarlo

Desde ahora, los usuarios podrán leer, responder y grabar mensajes directamente desde su muñeca, sin necesidad de sacar el iPhone del bolsillo.

La app de mensajería más popular del mundo desembarca oficialmente en los relojes inteligentes de Apple.

Después de años de versiones limitadas y reclamos de los usuarios, WhatsApp finalmente lanzó su aplicación nativa para Apple Watch . La integración permite acceder a chats, llamadas y notificaciones directamente desde el reloj, ampliando la autonomía del dispositivo.

La instalación es automática para quienes tengan activadas las descargas simultáneas entre el iPhone y el Apple Watch. De lo contrario, puede descargarse manualmente desde la app Watch en el teléfono.

Para utilizarla, se necesita contar con la versión 2.12.9 o superior de WhatsApp , iOS 9.1 o posterior , y un Apple Watch Series 4 o más reciente con watchOS 10 o superior .

La nueva versión ofrece una experiencia completa desde la muñeca. Los usuarios pueden leer mensajes completos , incluso los más largos, responder con texto, voz o emojis , y ver fotos, stickers e imágenes con buena resolución en la pantalla del reloj.

También es posible recibir alertas de llamadas , saber quién está contactando y responder con reacciones rápidas. La aplicación permite además consultar parte del historial de chat , lo que facilita seguir conversaciones sin depender del teléfono.

Desde Meta aseguraron que se trata de “solo el comienzo” y que la app se seguirá perfeccionando según las sugerencias de los usuarios.

Modelos compatibles y requisitos

WhatsApp para Apple Watch es compatible con los Series 4 en adelante, siempre que el dispositivo tenga instalada la última versión de watchOS 10.

Para activar las notificaciones y mantener la sincronización, es necesario que el Bluetooth esté habilitado en el iPhone y que ambos dispositivos estén dentro del rango de conexión. En la app Watch del iPhone, se deben duplicar las alertas de WhatsApp desde el menú de notificaciones.

Cómo responder mensajes y notificaciones

El sistema permite contestar de diferentes formas: mediante sugerencias rápidas, escribiendo con el dedo, dictando un mensaje por voz o descartando la notificación para marcarla como leída.

Esta flexibilidad busca adaptar la mensajería al entorno cotidiano, especialmente en situaciones donde sacar el teléfono resulta incómodo, como durante el ejercicio o al conducir.