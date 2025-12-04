Youtube Recap 2025: cómo ver el resumen anual que compite contra el Spotify Wrapped + Seguir en









La red social de videos en línea fue una de las últimas en sumarse a la tendencia de resumir la actividad de los usuarios durante el año. Recap detalla el tipo de consumo del usuario en 2025 basándose en el historial de visualización de un usuario.

Cómo ver el resumen anual de Youtube que compite contra el Spotify Wrapped. Gentileza: Techtudo

En los últimos años se volvió tendencia que las aplicaciones de entretenimiento ofrezcan un resumen anual con las estadísticas de uso de cada persona. El caso más emblemático es, probablemente, el de Spotify Wrapped. Sin embargo, otra de las plataformas más importantes también tiene el suyo: YouTube Recap

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La red social de videos en línea fue una de las últimas en sumarse a la tendencia de resumir la actividad de los usuarios durante el año. Más allá de simplemente revisar estadísticas, Recap detalla el tipo de consumo del usuario en 2025 basándose en el historial de visualización de un usuario: qué tipo de contenido le atrapó, cuánto tiempo le dedicó y qué creadores marcaron sus gustos.

Cómo activar tu Recap en YouTube Para ver tu Recap 2025 hay que:

Abrir YouTube —desde la app o la versión web— con la sesión iniciada.

Ir a la pestaña “ Tú ” o esperar a que aparezca un banner destacado en la pantalla principal.

” o esperar a que aparezca un banner destacado en la pantalla principal. Si se tiene la actividad suficiente, va a estar habilitada la opción “Mirá tu Recap”: al tocarla se desplegará el resumen del año. No es necesario contar con suscripción paga ni configuración especial: basta con tener cuenta activa.

youtube 1.webp Recap detalla el tipo de consumo del usuario en 2025 basándose en el historial de visualización de un usuario. Qué incluye el resumen 2025 de Youtube Al abrir YouTube Recap vas a encontrar varios datos sobre cómo consumiste contenido este año:

Los videos, shorts y podcasts más vistos , y cuánto tiempo pasó mirando el usuario.

, y cuánto tiempo pasó mirando el usuario. Los canales o creadores que más siguió el usuario.

que más siguió el usuario. Si el usuario usa música en YouTube, también verá sus artistas , canciones y géneros preferidos .

, y . Un pequeño perfil “tipo de usuario” basado en los hábitos de consumo: por ejemplo, “Espíritu creativo”, “Buscador de maravillas”, “Conector”, entre otros. Además, el formato es similar a historias o stories: tarjetas interactivas que podés revisar, compartir o incluso descargar para mostrar el resumen de año en redes sociales. ¿Cuándo se lanza YouTube Recap 2025? A partir del 2 de diciembre de 2025, YouTube comenzó a implementar YouTube Recap para los usuarios de América del Norte, con expectativas de implementar el resumen en el resto del mundo durante la semana. Recap está disponible en más de 185 países y en 17 idiomas incluidos inglés, español, coreano, polaco, indonesio e hindi.

Temas YouTube