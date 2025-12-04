Nintendo lanzó la nueva edición de una mítica saga de videojuegos + Seguir en









Se trata de Metroid Prime 4. El primer videojuego de esta serie fue publicado en 1986.

El juego ya se encuentra disponible en todo el mundo.

Después de ocho años de silencio y un desarrollo que cambió de rumbo más de una vez, Nintendo volvió a encender la expectativa de los fanáticos de Metroid. Este jueves llegó finalmente Metroid Prime 4, la nueva entrega de la histórica saga de ciencia ficción, un universo que desde 1986 combina exploración, acción y una protagonista que se volvió ícono del género: la cazarrecompensas Samus Aran.

La serie, inspirada libremente en el imaginario de Alien, comenzó como un juego de plataformas en 2D y dio un giro decisivo en 2002 con Metroid Prime, cuando adoptó la perspectiva en primera persona y se consolidó como una propuesta de acción y aventura. Desde entonces, suma alrededor de 15 títulos y una comunidad que siguió cada paso de su evolución.

Nintendo y un lanzamiento esperado: ya está disponible Metroid Prime 4 La cuarta entrega de esa línea, Metroid Prime 4: Beyond, llegó a Switch 1 y 2 con un planteo familiar pero robustecido: Samus aterriza en un planeta remoto que puede recorrer tanto a pie como en moto, entre selvas densas y desiertos que funcionan como antesalas de nuevos enemigos. Su arsenal clásico - la armadura futurista, el cañón integrado en el brazo y sus habilidades psíquicas - estructura una experiencia que vuelve a apostar por la exploración meticulosa.

En la previa de su debut, el título registraba una valoración “globalmente favorable” de 81 sobre 100 en Metacritic, basada en 71 reseñas de medios especializados, un anticipo del entusiasmo que generó su llegada.

El largo camino de Nintendo El camino hasta para lanzar la nueva edición de la saga fue largo y con idas y vueltas.. Anunciado con bombos y platillos en 2017, el proyecto fue reiniciado dos años después, cuando Nintendo reconoció que la primera versión no cumplía con "los estándares que buscamos para una secuela”, según explicó Shinya Takahashi en YouTube en enero de 2019.

La decisión de la compañía fue a empezar de cero y trasladar el desarrollo a Retro Studios, la firma estadounidense detrás de los tres primeros Prime. Tras ese anuncio, el juego volvió a desaparecer del radar durante años, alimentando su condición de título mítico, en la misma liga de proyectos eternamente esperados como Half-Life 3 de Valve o Beyond Good and Evil 2 de Ubisoft. En 2021, la salida de Metroid Dread para Switch mantuvo viva la marca y recordó la esencia de los primeros títulos en 2D, mientras la comunidad aguardaba el regreso de Samus al universo Prime. El tráiler del videojuego Metroid Prime 4_ Beyond – Nintendo Switch 2 Edition – Tráiler general El tráiler del videojuego. Nintendo

