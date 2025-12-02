YouTube lanza sus resúmenes de fin de año: cuándo estarán disponibles y cómo verlos + Seguir en









La plataforma de video ofrecerá a los usuarios un recap de los contenidos más vistos durante el año. Además, dividirá en "personalidades" a cada internauta, según sus preferencias de entretenimiento.

YouTube ofrecerá el divertido resumen para usuarios de todo el mundo.

Después de años de permanecer a un costado, YouTube se suma de lleno a la temporada de resúmenes anuales con una novedad que busca competir de frente con los clásicos de la industria: la plataforma de video anunció que publicará el recap de contenidos de cada usuario.

Los balances de consumo de contenido de fin de temporada se volvieron una costumbre durante los últimos. La plataforma ya ofrecía un resumen para quienes usan YouTube Music –al mejor estilo Spotify Wrapped–, pero desde este año la propuesta se extiende a su tradicional red social de videos.

YouTube lanza su recap de fin de año La propuesta de la plataforma presenta hasta 12 tarjetas personalizadas que condensan lo más visto por cada usuario: canales favoritos, intereses predominantes, cómo evolucionaron sus hábitos de visualización e, incluso, una “personalidad” basada en su comportamiento dentro de la plataforma.

image Las distintas "personalidades" que figurarán en el recap de YouTube. YouTube. Entre los perfiles descriptivos se encuentran el “Desarrollador de habilidades”, los “Sunshiners” o los “Trailblazers”, que agrupan a quienes consumen contenido formativo, positivo o disruptivo, respectivamente. También figuran tipos como “Buscador de Maravillas”, “Conector” o “Soñador”.

Para quienes usan la plataforma como reproductor musical, Recap suma un paneo de artistas y canciones más reproducidos, aunque el detalle fino –géneros, podcasts y tendencias personalizadas– sigue siendo una exclusividad de la app YouTube Music, cuyo resumen anual concentra lo más escuchado de la temporada por cada usuario.

El lanzamiento vino acompañado de los gráficos de tendencia del año: MrBeast retuvo el primer puesto entre los creadores por sexto año consecutivo; “The Joe Rogan Experience” lideró entre los podcasts y Bruno Mars y Lady Gaga alcanzaron el podio entre los videos más vistos, gracias al revival de “Die With A Smile”. YouTube también compartió un dato curioso del cierre de temporada: entre los hábitos de consumo, detectaron que las personalidades más comunes fueron la alegre, la buscadora de maravillas y la autodidacta, mientras que las más raras se mezclaron entre las de la filosofía y lo esotérico. Resúmenes de YouTube: cuándo estará disponible y cómo verlo La herramienta ya está disponible para usuarios en Norteamérica y se expandirá al resto del mundo en los próximos días. Puede encontrarse tanto en la página principal como en la pestaña “Tú”, tanto en la app móvil como en la versión de escritorio. La fecha elegida no es casual. Recap llega en la misma jornada en que Apple Music activó su Replay y Amazon Music presentó Delivered, mientras Spotify –dueño del Wrapped que popularizó el formato– aún guarda silencio. Un movimiento calculado en la carrera por ocupar los primeros lugares de las redes sociales con capturas y tarjetas de fin de año.

