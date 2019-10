Tras la derrota electoral, Carrió anunció que deja la política

Embed Misión cumplida, la República está asegurada gracias a Dios. pic.twitter.com/AKrFsTD2BS — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) October 28, 2019

Carrió asistió como todos los lunes a la mesa de acción política que se realiza en la sede de Gobierno, pero esta vez pasó a saludar y comunicar su decisión. También pasó por el despacho presidencial para saludar a Macri.

“Tenemos un nuevo presidente y hay que llamar a la unidad de los argentinos. Esta es la oportunidad de que el peronismo muestra que también es republicano y que todos podamos vivir unidos en la Nación. Llamo a la unidad, a la paz y a una transición democrática y republicana, que era mi sueño”, dijo Carrió.

Sin embargo, y pese a confirmar que el año próximo renunciará a su banca para “acogerse a los beneficios de la jubilación en forma inmediata”, y que no ocupará lugares en la Coalición Cívica (CC), la chaqueña advirtió que “seguirá estando presente para todos” pero no en el Parlamento, ya que “prefiere estar en su casa o en Ezeiza”.

No es la primera vez que Carrió anuncia que se aleja de un espacio político aunque esta vez no se va rompiendo la alianza. Tras la reunión política, Miguel Pichetto junto a Mario Negri y Luis Naidenoff brindaron declaraciones.

"No creo que se vaya de la política", lanzó el hasta ayer candidato a vicepresidente. "Lilita es una mujer que seguramente va seguir viviendo y pensado en el país", completó. Además dijo que en la reunión comunicó que se jubila y destacó: "Viene diciéndolo desde hace mucho".

Minutos antes, consultada acerca del rol que tendrá Macri como eventual líder de la oposición, la dirigente se mostró cauta: “Son los pueblos los que eligen los líderes, no somos nosotros. Nosotros tenemos un partido, yo ya no soy líder. Ya no me cuentan más en la política, en consecuencia no entro en disputa de liderazgos”.

De todos modos, la diputada remarcó que “apoyó al Presidente hasta el último momento” y que “remontó la peor elección caminando la República”. “La banca es mejor que la ocupen más jóvenes. Mi agenda se agotó, es preferible sostener desde afuera. Hay que saber retirarse. Yo soy una persona que quiere vivir”, analizó.

“Me acabo de despedir, le agradecí al presidente. Me quiero dedicar a mi vida”, concluyó.