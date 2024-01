Trump intentó varias veces cerrar el Fondo de las Artes de los EE.UU., pero no pudo

Durante sus cuatro años en el gobierno, Donald Trump intentó cerrar la Fundación Nacional para las Artes (National Endowment for the Arts), una medida en la que se ha inspirado la administración argentina actual. Pero no pudo. El Congreso, en cada uno de los casos, no sólo le votó en contra la medida sino que aumentó el Presupuesto. Hay que recordar que la NEA, sigla con la que se conoce en inglés la Fundación estadounidense para las artes, no es un organismo autárquico como nuestro Fondo, ni sus recursos provienen del Derecho Público Pagante, sino que recibe el dinero del erario público en forma directa.