Un Kiss esencial: sus “Criaturas de la noche”

Nadie puede pensar que “Creatures of the Night” esté entre los mejores discos de Kiss, pero sí es un álbum esencial en la historia de la banda carapintada para conservar a su ejército de fans. Es que luego de su primera década metiendo un hit tras otro y generando un culto único en los anales del rock. Kiss parecía haberse ablandado demasiado, lo que tiene lógica debido a que se adaptaron a las modas, y hasta llegaron a hacer un hit con música disco. Así que los seguidores de la banda comandada por Gene Simmons agradecieron en su momento la salida de este álbum como un regreso contundente a su lado más heavy. Por eso acá hay muchos de los temas más populares del grupo en todos sus shows actuales, por ejemplo “Love it Loud” y “Rock and Roll Hell”, marcando el estilo que adoptarían el resto de la década. Esta edición deluxe por sus 40 años tiene el álbum original y otro de bonus sin desperdicio, pasando por demos de los músicos solos, o versiones en vivo muy bien remasterizadas.