Un sensible retrato del músico autodidacta puneño Ricardo Vilca

En vida, y en su propia tierra humahuaqueña, Ricardo Vilca fue un artista casi ignorado, cuando no desdeñado. No tocaba música bailable, eso fue solo en su juventud, no era comercial ni tenía interés en serlo, y, como se dice hoy, “no sabía venderse”. Él solo sabía cultivar amistades, andar por los pueblitos perdidos que hay detrás de los cerros, y componer unos temas dulcemente melancólicos, tranquilos, que abrevaban en la música clásica europea y la tradicional del Norte Jujeño, y que él tocaba con sus amigos. Ricardo Vilca y sus amigos, se llamaba el conjunto.