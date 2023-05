Un T-Rex para redescubrir

Este box set de cuatro discos –u ocho LP en vinilo- puede ser una sorpresa para los fans del glam rock inglés de principios de los 70 que, en general, sólo conocen los dos álbumes más famosos de Marc Bolan y su banda T. Rex. Aunque venía haciendo música y grabando discos desde 1967 con el trío psicodélico excesivamente hippie Tyranosaurius Rex, Mark Feld –tal su nombre real- cambió hacia el rock ácido en el 71 con discos que revolucionaron el rock británico de la época como “Electric Warrior” y “The Slider”. De pronto Bolan era uno de los astros indiscutibles, influyente en todos los demás, y en vez de seguir el mismo estilo cambió la banda agregando la voz de Gloria Jones y grabó dos discos muy distintos, con buenas canciones, “Tanx” y “Zinc Alloy and the Hidden Riders of Tomorrow”, que aparecen aquí primero en su forma original en los dos primeros discos para luego dar lugar a todo tipo de demos, outakes, singles y rarezas en los otros dos. Es un compilado imperdible con joyas como “Born to Bogie”, “Life is Strange” y “20 Century Boy”. Increíble que Bolan haya grabado tanta música entre fines de 1972 y principios de 1974, tan poco tiempo ante del accidente de autos en el que murió en 1976.