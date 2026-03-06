Un velero militar de la India integrado solo por mujeres hará escala en Buenos Aires + Seguir en









El IASV Triveni llegará este 7 de marzo al puerto porteño como parte de una expedición que busca circunnavegar el mundo con oficiales de las tres fuerzas armadas indias.

Buenos Aires será una de las escalas del recorrido.

El velero del Ejército de la India IASV Triveni tiene previsto arribar a Buenos Aires el próximo 7 de marzo, en lo que será una escala dentro de una expedición internacional que busca dar la vuelta al mundo con una tripulación integrada exclusivamente por mujeres de las tres fuerzas armadas de ese país.

La llegada al puerto porteño -sujeta a condiciones climáticas- formará parte de una travesía que ya atraviesa el Atlántico Sur y que incluye varios puertos internacionales a lo largo del recorrido. Buenos Aires será la tercera parada en el exterior de esta expedición.

Una expedición inédita La misión es considerada un hito dentro de la historia marítima de la India. Por primera vez, oficiales del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea participan juntas de una circunnavegación global a bordo de una misma embarcación.

La tripulación está compuesta por seis oficiales: Lt Col Anuja H. Varudkar, Maj Karamjeet Kaur, Maj Prajakta Nikam, Lt Cdr Priyanka Gusain, Wg Cdr Vibha Singh y Sqn Ldr Shraddha P. Raju.

india- El velero IASV Triveni realiza una expedición de circunnavegación con una tripulación integrada por seis oficiales mujeres de las fuerzas armadas de la India. El recorrido contempla una ruta hacia el este que incluye algunos de los pasos marítimos más exigentes del mundo, entre ellos Cabo Leeuwin, Cabo de Hornos y el Cabo de Buena Esperanza.

Según la planificación de la expedición, el viaje completo tendrá una duración estimada de entre ocho y nueve meses, durante los cuales la embarcación recorrerá alrededor de 26.000 millas náuticas y realizará varias escalas internacionales. Una travesía con foco en el liderazgo femenino Desde la India destacan que la iniciativa busca visibilizar el creciente rol de las mujeres en las Fuerzas Armadas y promover valores como el liderazgo, la resiliencia y el espíritu de servicio. La expedición también apunta a inspirar a nuevas generaciones a involucrarse en actividades vinculadas con la navegación, la exploración y la defensa. Además, el proyecto incluye un componente de concientización sobre el patrimonio marítimo y la protección de los ecosistemas marinos. La llegada del IASV Triveni a Buenos Aires marcará uno de los momentos destacados del recorrido. Desde la Embajada de la India en la Argentina señalaron que la escala permitirá celebrar el logro de estas oficiales y, al mismo tiempo, reforzar los vínculos entre ambos países.