Variaciones sobre la tan temida inteligencia artificial

No deja de crecer en las redes y en los medios el temor por la desaparición de empleos que podría provocar la inteligencia artificial (IA). Lo que era en 1997 la irónica sorpresa cuando la máquina DeepBlue derrotó en ajedrez a Garry Kasparov, hoy dejó de asombrar que esas máquinas ganen al ajedrez, al póker o al Go al mejor de los expertos. Pero además las máquinas de IA traducen cada vez con mayor precisión. Desde 2016 el Washington Post redacta ciertas noticias deportivas directamente mediante IA. Y con una instrucción sencilla pueden escribir la biografía de Messi en pocos segundos. “Ahora la sociedad y la cultura globales asumen que la poesía, la prosa- sostiene el “pensador anfibio” Jorge Carrión- pueden ser generadas por una “machine learning” igual que las canciones, las ilustraciones, las fotografías, los diseños o los videos gracias a sistemas que aprenden automáticamente, y cuyo desempeño mejora a partir de su propias experiencia”, y agrega “la IA no cesa de aprender de nosotros” y “cada vez existen menos lenguaje que solo dominemos los seres humanos”. Solo va a subsistir lo que supone creación, innovación, lo que no entra dentro de lo imitable o lo posible. En ese sentido Hernán Vanoli, hace tiempo sostuvo en “El amor por la literatura en tiempos de algoritmos” que a la IA le va a ser difícil escribir como Arlt. Carrión considera que “los algoritmos escriben muy bien, redactan casi a la perfección, acceden a zonas que están vedadas para los humanos, pero todavía son incapaces del fulgor, de la metáfora, la ironía, el conocimiento de la mejor poesía”. En su tan enjundioso como experimental “Los campos electromagnéticos” Carrión ofrece un notable acercamiento y puesta en situación de “teorías y prácticas de la escritura artificial” junto a la obra, producida conjuntamente con ingenieros y artistas del Taller Estampa de Barcelona, escrita por máquinas GPT 2 y GPT 3 de ITA que fueron alimentadas con la obra de Breton y Soupault “Los campos magnéticos”, y con los libros de ensayos escritos por Carrión, que dio como resultados los impresionante textos, ensayos y poemas producidos por la IA que aparecen en esta obra.