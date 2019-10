Vidal admitió la derrota en Provincia y convocó a Kicillof a una "transición democrática"

ARGENTINA VOTA - Habla María Eugenia Vidal y felicita a Axel Kicillof por la excelente elección.mp4 María Eugenia Vidal felicita a Axel Kicillof por la elección.

Desde el búnker de Juntos por el Cambio, Vidal felicitó a su rival y gobernador electo Axel Kicillof, y expresó: "En los próximos días esperamos empezar una transición democrática como corresponde".

Además agradeció a los fiscales, votantes, miembros del equipo de campaña y de Gobierno. “Gracias a todos los que hacen que Juntos por el Cambio hoy siga siendo una alternativa”, dijo y puntualizó: "A Lilita, Horacio a nuestros gobernadores de Mendoza, Jujuy, Corrientes. A nuestros intendentes y por supuesto a nuestro presidente”.

Desde el búnker de Costa Salguero, la gobernadora saliente se refirió a su rol de cara a la etapa que comenzará en diciembre con el traspaso de mando. “No elegí comprometerme con la provincia por un cargo o una elección", dijo y agregó: "El 10 de diciembre no termina nada, empieza otra etapa. Voy a seguir al lado de ustedes”.

“Las urnas no matan los sueños, sino que nos dicen que este no es nuestro momento. No matan lo que creemos y pensamos, no matan nuestros sueños. Por eso voy a seguir estando ahí. Sigo creyendo en ustedes, sigo lista para defender lo que logramos juntos estos años”, concluyó.