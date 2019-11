Vidal destacó el rol de Cristina y celebró la "correcta transición" con Kicillof

En un encuentro de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE), invitada para dar una charla sobre "Valores en el nuevo ciclo político", Vidal reivindicó varios aspectos de su gestión, como la lucha contra el narcotráfico, la educación y la asistencia social.

"Nos merecemos un proceso de construcción distinto, que tiene que empezar por el reconocimiento del otro y no la descalificación, si te importa o no el otro, si es o no es transparente. Como se traduce ello en una política pública es debatible", sostuvo la gobernadora, tras una pregunta del presidente de ACDE, Juan Vaquer, sobre la grieta.

“Si no sos el bueno siempre y el otro no es el malo siempre, tal vez no tengas razón, tal vez tengas que escuchar más y hasta tal vez te ganen una elección", y añadió que le "encanta el desafío", aunque exista "el riesgo de que venga alguien mejor que yo". "Nunca quise ganar una elección porque el otro era malo sino porque yo soy mejor", agregó.

También contó que recientemente estuvo en un encuentro "sobre liderazgo femenino y me preguntaron por una comparación entre Lilita (Carrió) y Cristina (Fernández), un clásico, y qué pensaba del rol de Cristina en el futuro".

"Traté de ser bastante ecuánime: ¿hacemos un seminario de liderazgo femenino y no estamos dispuestas a que Cristina ocupe un lugar de relevancia en los próximos años siendo vicepresidenta? Independientemente de lo que pensemos de sus políticas, su gobierno, su liderazgo político, ¿Cuando nos conviene, sí y cuando no nos conviene tanto, no? Ese es el desafío, que en el fondo es un desafío donde se juega la verdad, no la que yo pienso, sino la verdad de atravesar lo difícil", enfatizó Vidal.

En tanto, sobre la preparación del cambio de gobierno en la provincia, destacó que "hay un proceso de transición muy correcto de ambas partes. La campaña no fue muy amable pero hemos logrado hasta hoy un vínculo llano, directo, y que nos crean que queremos hacerlo para tener un primer mes tranquilo".

También explicó que a la administración de Kicillof "vamos a darle toda la información, a abrirle todos los números" y sobre la asunción enfatizó: "Dígannos como quieren la ceremonia, nosotros se la organizamos, queremos que se sientan cómodos".

Asimismo, anunció que "vamos a comprar ahora las cajas navideñas" para repartir a las familias más necesitadas "y dejar preparado el Operativo Sol porque no van a tener tiempo. Solo les pedimos que entreguen los alimentos enseguida".