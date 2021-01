Vacuna preventiva contra el VIH: ¿cómo es el ensayo del que también participa Argentina?

Los voluntarios deben ser hombres cisgénero y personas transgénero que tienen relaciones sexuales con hombres cisgénero y/o personas transgénero que tengan entre 18 y 60 años y que no viven con VIH, pero que se encuentran en riesgo de adquirirlo. A la vez, los participantes no deben tomar profilaxis preexposición (PrEP), medicación a la que aún no se accede en el país pero sí en otras partes del mundo.