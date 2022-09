Vivi Tellas: hacia un Lorca sin la habitual solemnidad

El elenco está integrado por María Onetto, Nicolás Goldschmidt, Miranda de la Serna, Luciano Suardi, Alfredo Staffolani, María Inés Sancerni, Maruja Bustamante, Agustín Daulte y otros. Dialogamos con Tellas.

Periodista: Usted dijo que Kuitca tiene en su obra visual ese clima trágico lorquiano. ¿Cómo se combinaron la concepción estética de él con su mirada de dirección ?

Vivi Tellas: Este es un encuentro con su obra, él como artista visual, trae su mundo. La leímos juntos hace mucho, antes de la pandemia, y hay una invención, casi una instalación que él trae a la obra. Ese bosque mágico del que quiero dejar un poco de sorpresa pero es una belleza y una creación especial para esta obra. Allí se da el encuentro trágico e inquietante.

P.: ¿Cómo transformó la dramaturgia de Lorca en adaptación y luego en algo nuevo que se construye sobre el escenario?

V.T.: Hicimos un trabajo con la poeta Cecilia Pavón para revisar el texto de palabras que nos sonaban demasiado españolas y no sabíamos qué decían. Como una pequeña traducción a nuestro idioma, pero el texto es de Lorca. Veo el guión como una piel y en el análisis y trabajo escénico se descubre qué hay debajo. Mi trabajo es indagar eso y traer la obra al espacio y a los personajes.

P.: También dijo que volvía a Lorca por su interés en la injusticia, la represión, la libertad de elegir, el deseo y la inocencia. No saberlo nunca todo ¿puede ampliar?

V.T.: Siempre me interesa Lorca para poner luz en esa injusticia, en esa prepotencia del poder, de asesinar a un poeta por su forma de vida, entrar a ese mundo poético. Se ve aquí ese amor trágico, el no poder elegir y ni seguir el deseo. Para mi la frase central es ´Cuando las cosas llegan a sus centros, no hay quien las arranque´, lo dice Leonardo, el amante que se va con la novia el día de la boda. Hay muchas capas para ver, es una historia simple pero hay sentidos más profundos para indagar.

P.: ¿Cuáles son esos sentidos que sigue descubriendo?

V.T.: Me pareció muy fuerte lo que ocurre con la luna. Lo trae Lorca y voy descubriéndola en ese mundo mágico. Aparece el bosque y hay algo del surrealismo, también ese movimiento y su irrupción en la historia del arte. Aquí habla la luna y está la luna, nos hipnotiza y nos enloquece. Todos los personajes esa noche van a hacer una locura.

P.: ¿Cómo construyeron los personajes?

V.T.; Están dañados, todos tienen una herida y pensamos cómo llevar desde la actuación la tragedia a cada personaje para de ahí construir entre todos esa tragedia conjunta. Me interesa mucho la gracia que hay en Lorca, que nunca vi en otras puestas del autor. La gracia no en tanto comedia sino esa picardía que trae Lorca, quiero que eso tome la escena y desborde. Este grupo de actores y actrices fueron elegidos por su talento, hay muchos que además son creadores, directores, autores, y eso invita a un diálogo fabuloso para trabajar. Además de Kuitka, está Diego Vainer en la música, Pablo Ramirez en el vestuario, Jorge Pastorino en las luces, cada uno trayendo su fantasía . Esta obra impacta por su artesanía teatral.