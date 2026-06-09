Mimi Maura, Hugo Lobo y Sergio Rotman se unen para lanzar el disco "Soul Reggae Vol 1" + Agregar ámbito en









Se trata del primer capítulo de una colaboración ambiciosa que busca rendir homenaje a las canciones y sonidos que forjaron su identidad artística

Tres referentes se unen para una nueva colaboración.

Mimi Maura, Hugo Lobo y Sergio Rotman, tres pioneros indiscutidos en sus géneros, se reúnen para dar vida a Soul Reggae Vol 1.

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Se trata del primer capítulo de una colaboración ambiciosa que busca rendir homenaje a las canciones y sonidos que forjaron su identidad artística. El disco estará disponible a partir de este viernes 12 de junio.

Lejos de ser un simple disco de versiones, este proyecto es una recreación visceral de clásicos del soul, el reggae y la música popular que los influenciaron a lo largo de sus extensas trayectorias.

Cómo es Soul Reggae Vol 1 La profundidad interpretativa de Mimi, la elegancia técnica y el pulso rítmico de Hugo Lobo, y la visión disruptiva de Sergio Rotman se amalgaman para ofrecer una lectura fresca y auténtica de piezas fundamentales de la música universal. Este Volumen 1 marca el inicio de una serie de entregas donde la curaduría musical es la gran protagonista. Con el respeto de quienes conocen el oficio y la pasión de quienes siguen siendo fans de la música, este trío de referentes logra lo que pocos pueden: traer el pasado al presente con una fuerza renovada.

Soul Reggae Vol.1 no es solo un disco, es una declaración de principios musicales y el comienzo de una saga que promete seguir explorando el amplio universo de las influencias que marcaron a toda una generación. Embed - Hugo Lobo on Instagram: "Mimi Maura, Hugo Lobo y Sergio Rotman unen fuerzas en “Soul Reggae Vol. 1”, un homenaje visceral a los clásicos de soul y reggae que los formaron. Lejos del simple cover, es una recreación con oficio, pulso y visión propia. Mezclado y masterizado por Kutral Dub, el disco suena auténtico y potente. Disponible a partir del viernes 12 de junio en todas las plataformas digitales. @mimimauraoficial @hugo_lobo_ @sergiorotman @kutraldub @smartframe.studio" View this post on Instagram Track List de Soul Reggae Vol 1 Trenchtown rock (B.Marley) Walk away (M. Chin-You / D.Bovell) I'm gonna tell you goodbye babe (B.Andy) The first time ever I saw your face (Ewan MacColl) This strange effect (Ray Davies) Revolution rock (D.Ray / J.Edwards) Groovy situation (Keith Rowe) Walkin' after midnight (Alan Block / DonnHecht) When will I see you again (Kenny Gamble / Leon Huff) Groove me (King Floyd)

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