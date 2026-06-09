Mimi Maura, Hugo Lobo y Sergio Rotman, tres pioneros indiscutidos en sus géneros, se reúnen para dar vida a Soul Reggae Vol 1.
Mimi Maura, Hugo Lobo y Sergio Rotman se unen para lanzar el disco "Soul Reggae Vol 1"
Se trata del primer capítulo de una colaboración ambiciosa que busca rendir homenaje a las canciones y sonidos que forjaron su identidad artística
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Se trata del primer capítulo de una colaboración ambiciosa que busca rendir homenaje a las canciones y sonidos que forjaron su identidad artística. El disco estará disponible a partir de este viernes 12 de junio.
Lejos de ser un simple disco de versiones, este proyecto es una recreación visceral de clásicos del soul, el reggae y la música popular que los influenciaron a lo largo de sus extensas trayectorias.
Cómo es Soul Reggae Vol 1
La profundidad interpretativa de Mimi, la elegancia técnica y el pulso rítmico de Hugo Lobo, y la visión disruptiva de Sergio Rotman se amalgaman para ofrecer una lectura fresca y auténtica de piezas fundamentales de la música universal. Este Volumen 1 marca el inicio de una serie de entregas donde la curaduría musical es la gran protagonista. Con el respeto de quienes conocen el oficio y la pasión de quienes siguen siendo fans de la música, este trío de referentes logra lo que pocos pueden: traer el pasado al presente con una fuerza renovada.
Soul Reggae Vol.1 no es solo un disco, es una declaración de principios musicales y el comienzo de una saga que promete seguir explorando el amplio universo de las influencias que marcaron a toda una generación.
Track List de Soul Reggae Vol 1
- Trenchtown rock (B.Marley)
- Walk away (M. Chin-You / D.Bovell)
- I'm gonna tell you goodbye babe (B.Andy)
- The first time ever I saw your face (Ewan MacColl)
- This strange effect (Ray Davies)
- Revolution rock (D.Ray / J.Edwards)
- Groovy situation (Keith Rowe)
- Walkin' after midnight (Alan Block / DonnHecht)
- When will I see you again (Kenny Gamble / Leon Huff)
- Groove me (King Floyd)
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