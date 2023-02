Vuelve “Sweeney Todd” con puesta audaz

La versión recorre tres espacios no convencionales en Timbre 4, diseñado para explorar los temas más oscuros y góticos del musical. La obra con música de Stephen Sondheim, libro de Hugh Wheeler y dirigida por Mitchell Cushman, debuta el domingo a las 17, con funciones posteriores martes, miércoles, jueves y viernes. “The Curious Voyage” dura 45 minutos; “Sweeney Todd” se extiende a lo largo de 3 horas y media con un intervalo entre los dos actos. Además de los espacios poco convencionales habrá también una carnicería y una gomería. Dialogamos con su director, Mitchell Cushman.

Periodista: ¿Qué diferencia hay entre montar un musical a la manera tradicional y esta inmersiva?

Mitchell Chusman: Después de 5 años y cuatro producciones, este espectáculo pasó por un sótano en Londres, un restaurant y spa abandonados, una iglesia y ahora en un teatro propiamente dicho, además de la carnicería y la gomería. Alrededor de todas esas locaciones hay algo que siempre se mantuvo inalterable y tiene que ver con hacer sentir al público parte de la historia. La puesta busca que esa platea se pierda en una historia antigua y fantasmagórica, vamos tras el mito de la obra que infecta a la audiencia. Descubrimos que cuanto más cerca ubicamos al público de la acción, convierte a los momentos graciosos en hilarantes y los más temibles en terroríficos. Se mete dentro de los huesos.

P.: ¿Qué rasgos de la historia lo hacen atractivo para esta clase de montaje inmersivo?

M.C.: El público está a cargo de su propia experiencia y se encuentra y sorprende con lugares o parlamentos que tal vez otro no descubre. Cada espectador tiene su punto de vista y perspectiva. El show también se mueve de lugar en lugar, entonces se vuelve una experiencia activa, que es la manera en que debería ser el teatro.

P.: ¿Cuál es el tema central?

M.C.: Esta es una historia sobre alguien atrapado en un círculo de violencia y venganza. La idea es que los personajes están atascados en un loop traumático y destinados a revivir una y otra vez esta melévola experiencia, que tristemente resuena en el mundo que vivimos. Es también una historia sobre la corrosión de las inequidades sociales. Sweeney y Lovett celebran que los de arriba finalmente servirán a los de abajo, un mantra para nuestro mundo desigual.

P.: ¿Cómo trabajó con el equipo?

M.C.: Siempre trabajo de manera colaborativa, de modo que esta suerte de desfile inmersivo en que se transforma la obra es un marco ideal para la historia. Por ser una experiencia que difiere del teatro tradicional requiere de la imaginación de los actores y diseñadores para completarse. Mi trabajo consiste en guiar al equipo, darles la visión global y el tono buscado, también impulsar a todos los colaboradores a sentirse libres y sin temor de tomar todas las decisiones que se acerquen al objetivo. Siempre se abandona el control cuando la obra se estrena y se presenta, lo que me resulta liberador.

P.: ¿La obra es teatral o coreográfica?

M.C.: Es muy coreográfica, gracias al coreógrafo Cameron Carver, inspirado en el mundo de la danza contemporánea. Pero la historia tiene lo inherente al melodrama, inspirada en trabajos literarios y operísticos que fueron en esa línea.

P.: ¿Qué espera en su encuentro con el público argentino?

M.C.: Cuando estuve en Argentina en diciembre para plantear el espectáculo me tocó vivir la victoria del país en la final del mundo, lo cual fue una experiencia inmersiva espontánea y no guionada. Si el público aporta una mínima fracción de esa energía inigualable que viví ese día me daré por satisfecho. Para eso fue construido este show.