Se fue gratis de River, coqueteó con Boca y ahora quiere retornar a Núñez

El defensor Lionel Vangioni confesó que su deseo es retornar a River. Manifestó que a mediados de este año estuvo muy cerca de hacerlo, pero que no se pusieron de acuerdo y se fue al Monterrey de México.



"Tuve que tomar la decisión de irme a México. Estoy muy bien ahí y mi familia está muy bien. Tengo un contrato de dos años y medio. Igualmente, siempre es un deseo volver a jugar en River", manifestó Vangioni en declaraciones a Radio Rivadavia. "Con la gente de River tengo mucho cariño y obviamente me gustaría volver a jugar. La posibilidad de volver estuvo, estuvo cerca, pero lamentablemente no se dio", agregó.



Luego, explicó que en Milan no le fue bien porque no le dieron chances: "El entrenador (Vincenzo Montella) no me dio muchas chances y no tenía lugar. Él quería que el lateral izquierdo no pasara al ataque, que pasara sólo el lateral derecho, una forma rara de jugar. Era un poco difícil, no me sentía cómodo con el esquema que el entrenador quería jugar".



La salida de Vangioni de River no fue buena. De hecho, el lateral esperó hasta quedar libre para irse al Milan sin dejar dinero en las arcas del club de Núñez. Además, en el último mercado de pases fue ofrecido a Boca luego que el presidente Rodolfo D'Onofrio le cerrara las puertas: "No le vamos a pagar a ningún club absolutamente nada".