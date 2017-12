Aseguran que próximos movimientos del BCRA serán claves para el futuro del carry trade

La combinación de la disparada del dólar con la baja de las tasas de interés por parte del Banco Cental creó una expectativa sobre el futuro del carry trade en la plaza local. Por lo pronto, especialistas consultados por ámbito.com advirtieron que las decisiones a corto plazo de la entidad monetaria definirán el futuro de una de las estrategias estrellas del mercado local en los últimos tiempos. Asimismo, en la city porteña anticipan que si el BCRA relaja su manejo de la política monetaria la inflación podría dispararse al 20% el año próximo.



En ese contexto, Federico Furiase, director de Eco/Go, comentó a este medio que el futuro del carry trade quedará en manos de las próximas decisiones que tome la entidad que hoy conduce Federico Sturzenegger. "Si ante la suba de la meta de inflación, el BCRA se compromete a alinear las nueva expectativa de inflación vamos a estar más cerca del techo del dólar y del piso de las tasas", señaló el economista.



Ante ese escenario, el propio Furiase planteó que "el Central no tiene margen para bajar las tasas porque hay suba de tarifas, el dólar se recalentó y también hay que sumarles las paritarias" por lo que el "carry trade en el tramo corto y medio de la curva de Lebac tiene sentido".



Por el contrario, el especialista de Eco/Go anticipó que si la suba de la meta de inflación "es una excusa para subir el dólar y bajar las tasas y el BCRA no va a estar tan alineado con las metas de inflación el carry trade no va a ser atractivo en el corto plazo".



En tanto, Alejandro Bianchi, gerente de InvertirOnline.com, consideró que "es una buena oportunidad porque se dio un rally muy rápido que dio como resultado un efecto overshooting". En ese contexto, el economista comentó que "hay un giro de timón en la forma de financiamiento buscando pesos en el mercado local lo cual va a ser bajar la demanda, pero me parece que luego va a haber una corrección para abajo".



Ante este escenario, Bianchi sostuvo que "este es un buen momento para liquidar los dólares y colocarlos a 28,75%". Asimismo, el economista indicó que se trata de un "panorama mucho mejor al de una semana con el dólar a $ 17,25".



Al ser consultado por los próximos pasos del BCRA de cara al manejo de su política monetaria, el gerente de InvertirOnline.com anticipó que la entidad monetaria "no se va relajar" porque "si se relaja la inflación puede llegar al 20%".