Piden indagar al ministro Etchevehere por presunto vaciamiento de empresa familiar

La justicia de Entre Ríos pidió indagar a Miguel Etchevehere, ministro de Agroindustria, en el marco de una causa en la que se lo investiga por el presunto vaciamiento de una empresa familiar.



De acuerdo al oficio al que tuvo acceso ámbito.com, el fiscal de Coordinación Nº3 de Paraná Alejando Cánepa quien le atribuye al ministro haber incurrido en el delito de "administración fraudulenta" tras verificar el "vaciamiento patrimonial" de "Las Margaritas", la empresa familiar de la cual el ahora ministro de Agroindustria es director.



La investigación se inició tras la denuncia de Dolores Etchevehere, hermana del extitular de la Sociedad Rural quien lo acusó de vaciar la compañía que regentea el periódico El Diario de Entre Ríos.



La decisión de Cánepa llegó tras encabezar un allanamiento en la casa de Luis Etchevehere en el barrio Parque Urquiza de la ciudad de Paraná. El funcionario judicial ordenó buscar los libros contables del El Diario donde estarían registrados movimientos que verificarían el vaciamiento patrimonial denunciado por la venta simulada de numerosos inmuebles de su propiedad en perjuicio de terceros.



En ese contexto, el propio Cánepa señaló que existen "indicios suficientes" de que los miembros del directorio de "Las Margaritas" se repartieran para sí mismos el dinero proveniente de un crédito bancario que "hacen al objeto social" de la empresa familiar. En su oficio, el fiscal sostiene que el dinero "fue desviado hacia otros objetivos, obteniendo un lucro personal indebido".



• Polémica por "indemnización" de la Sociedad Rural



No son días calmos para el ministro Etchevehere. Este viernes el jefe de Gabinete, Marcos Peña, tuvo que salir a defenderlo en medio de la polémica por el bono de 500 mil pesos que cobró por parte de la Sociedad Rural Argentina (SRA), entidad que presidía hasta su ingreso al Gobierno.



El ministro coordinador en Casa Rosada aseguró que no existe un "problema de incompatibilidad" del ministro de Agroindustria, Luis Etchevehere al considerar que "su empleador le liquida su final de sueldo después de varios años de trabajo como en cualquier empleo". Peña reiteró así los argumentos utilizados por Etchevehere en su defensa.



El jefe de ministros consideró en declaraciones a Radio Con Vos que la Sociedad Rural es una entidad "de la sociedad civil que tiene otros controles" y que desde su actual cargo el ministro apuntará a "mejorar la situación" de todo el sector de la agroindustria.



"No vemos ningún problema de incompatibilidad entre una cosa y otra. La Oficina Anticorrupción fue muy clara en este sentido", insistió Peña. En este marco, un abogado presentó una denuncia penal contra el ministro Etchevehere por este caso: se trata de Leonardo Martínez Herrero y es para que se investigue al funcionario por presuntas "dádivas, negocios incompatibles con la función pública y presunta administración fraudulenta".