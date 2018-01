Con escaso volumen, el dólar subió cuatro centavos a $ 19,06 (el blue tocó nuevo récord)

En una rueda atípica debido a un feriado en EEUU, el dólar comenzó la semana en alza al subir cuatro centavos a $ 19,06, en bancos y agencias de la city porteña, de acuerdo al promedio que realizó ámbito.com.



En un entorno de mayor estabilidad, el billete sumó su tercer leve ascenso en forma consecutiva, después de sufrir una caída de 24 centavos durante la semana pasada, como respuesta al recorte de la tasa de referencia menor a lo esperado.



En el mercado mayorista, el dólar aumentó cinco centavos a $ 18,76, en una sesión con pocas operaciones por el feriado nacional en EEUU en conmemoración del nacimiento de Martin Luther King Jr. El Banco Nación fijó el dólar para transferencia, en $ 18,77, y el billete en $ 19.



El impacto del día festivo estadounidense en la plaza local fue tal que el monto operado en la jornada se hundió un 80% frente al volumen registrado el último viernes, y apenas rozó los u$s 133 millones.



"Las escasas operaciones formalizadas para ser liquidadas a partir de este martes cuando se normalice la actividad mostraron un ligero dominio de la demanda que impulsó avances en la cotización", señaló un operador. El mercado además careció de la presencia de algunos grandes jugadores distorsionando el resultado del ajuste que tuvo el dólar en el comienzo de esta semana.



Los precios más bajos se anotaron en el inicio de la rueda en los $ 18,69. Con algunos altibajos, el dominio de las órdenes de compra se hizo sentir llevando al tipo de cambio a tocar máximos en los $ 18,76, un registro que, con pocas fluctuaciones, se mantuvo hasta el final de la sesión.



Mientras tanto, los operadores ya comenzaron a palpitar lo que será la primera licitación de Lebac del año, que tendrá lugar este martes, y en la que vencerán cerca de $ 400.000 millones, cerca del 35% del stock.



Analistas creen que la autoridad monetaria convalidará tasas similares a las del mercado secundario, es decir, al 27,15% para el plazo de 35 días y del 25,15% a 273 días.



Matías Roig, director de Portfolio Personal, cree que "al igual de lo sucedido en las últimas licitaciones, el Central no renueve la totalidad sumando pesos al mercado", y una potencial mayor presión al tipo de cambio.



En cuanto al rendimiento posible que fije la autoridad monetaria, señaló que "la decisión del martes pasado - de sólo recortar 75 puntos la tasa de referencia (al 28%), contra un esperado por el mercado de 125/150- más allá de acertada, sirvió como referencia proyectando que la moderación o el gradualismo aplicado se respetará en la licitación de esta semana".



En la última licitación de 2017, el Central mantuvo la tasa de Lebac en 28,75% y renovó parcialmente el vencimiento que era de $ 422.450 millones.



Según el director de Portfolio, el dólar "juega a favor de las Lebac, en especial al combinarse con un escenario que se proyecta de mayor estabilidad en el tipo de cambio (piso en $ 18,50)". En ese sentido, recomienda "licitar la parte corta e ir rolleando vencimientos, con rendimientos que se esperan arriba del 27%".



Desde Balanz Capital, por su parte, sugieren mantener "una parte de la cartera posicionada en instrumentos de moneda local para aprovechar las tasas que ofrece actualmente el mercado, a pesar de los movimientos registrados por parte del dólar durante la última semana". Particularmente, destacan las letras del BCRA "en los plazos más cortos hasta los 63 días".



• Blue, con nuevo récord



En la plaza paralela, por su parte, el blue aumentó siete centavos al récord de $ 19,61, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño.



En consecuencia, la brecha con el oficial se estiró al 2,9% y se convirtió en la más alta en cuatro meses.



En el mercado de futuros del ROFEX, se operaron apenas u$s 180 millones, concentrándose las operaciones en los plazos más cortos, para fin de enero a $ 18,92, con una tasa implícita de 18,23%. El plazo más largo negociado fue marzo, que cerró a $ 19,54 (tasa del 19,96%).



Por último, las reservas del Banco Central cayeron el viernes u$s 225 millones a u$s 63.681 millones, después de que el jueves treparan casi u$s 8.900 millones ante el ingreso de los fondos de colocación de bonos de la semana pasada realizada la semana pasada por Finanzas.