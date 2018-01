Melconian: “La lluvia de dólares no llega porque hubo un error de diagnóstico y mucha inacción”

El expresidente del Banco Nación Carlos Melconian reiteró que la Argentina "perdió dos años" con la gestión de Cambiemos y cuestionó las medidas económicas del Gobierno nacional. "Hay una gran dificultad para cerrar los números fiscales. Desde el año que viene la Argentina tiene más grande los números de intereses que los números primarios", estimó el economista. "No se puede continuar con este déficit fiscal. El gradualismo es inacción, es una fantasía", enfatizó.



"Lo que digo en público, lo dije antes en privado. Perdimos dos años y hubieron errores de diagnóstico y cosas innecesarias, como la reparación histórica", subrayó Melconian en diálogo con la emisora Radio Con Vos.



Aunque el consultor privado admitió que el pago de casi u$s 15.000 millones a los fondos buitre destrabó el acceso al crédito internacional, no logró cumplir las expectivas previstas por funcionarios e inversores. "El arreglo con los acreedores del exterior se resolvió muy rápido, eso es un mérito", remarcó, pero agregó: "Si pronosticas una lluvia de dólares y un crecimiento económico y eso no llega, es porque hubo un error de diagnóstico y mucha inacción".



En otro orden, destacó su vínculo con Mauricio Macri, a pesar que lo hayan desplazado de Banco Nación. "Con el Presidente hablamos de todo, hay mucho afecto. Pero sobre todo hablamos de fútbol", dijo, y recordó los efectos de la conferencia de prensa de Marcos Peña, Nicolás Dujovne, Federico Sturzenegger y Luis Caputo del Día del Inocentes. "Está claro que el Banco Central tenía una política diferente a la que salió en la conferencia de prensa", analizó el excandidato a senador del PRO en 2007.