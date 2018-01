Bonafini: "No quiero que Macri se vaya, quiero que se caiga a pedazos"

La titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, dijo que Mauricio Macri "no quiere gobernar más" porque "está cansado" y aclaró que no apoya la idea de una salida anticipada del poder: "No quiero que se vaya, quiero que se caiga a pedazos", enfatizó.



"Macri no quiere gobernar más, está cansado, se anda disparando. Atiende en Olivos porque no quiere atender en la Casa de Gobierno porque ahí todos los ministros tienen su saloncito y los tiene que atender aunque no quiera. En cambio en Olivos pasan los que le abre la puerta. Hasta ahora se la pasa de vacaciones. No quiero que él se vaya. Quiero que se caiga a pedazos, porque es lo que le hace ver las cosas a la gente", enfatizó la dirigente de derechos humanos en diálogo con Fm La Patriada.



"Al Presidente le diría que no es el dueño del país. Que la gente lo eligió para que gobierne, no para que nos someta, no para que nos mate, no para que nos meta presos. Gobernar no es gobernar con la gendarmería. No se puede gobernar así", agregó Bonafini.



"Antes había una pobreza que era más digna. Ahora directamente la gente no tiene para comer, antes de alguna manera comían. Si vos no tenés niños comiendo, jugando, felices, en la escuela, no hay país. Y las familias están como resignadas, y no se pregunta, ¿qué carajo estamos haciendo todos?", se preguntó.



Según dijo la presidente de Madres, es "momento de construir, no de quedarse en la casa llorando", y por eso abogó por la unidad de la oposición. "En el peronismo hay para elegir. Primero hay que mostrar que la política es la mejor acción del hombre, que la política no es mierda. Hay muchos que roban, como en todos lados. Hay carniceros honestos y carniceros que en vez de un kilo te dan 800 gramos. Yo no voy a decir que todos los carniceros roban. Yo conozco un carnicero que todos los sábados les lleva cuatro churrascos de cuadril a unos viejitos que no pueden comprar. A la casa se lo lleva. En la política hay gente que se rompe el alma, y que es leal y que no traiciona, es solidaridad y trabajar para los otros", describió.



En esa línea, envió un mensaje a los dirigentes gremiales. "En los sindicatos están los de abajo y los de arriba. Los que están peleando por hacer algo, y los que negocian y cambian de opinión. Ellos ahora necesitan de los trabajadores para que los defiendan cuando los vayan a buscar. Lo peor es que permitan que sometan tanto al trabajador", subrayó.