Rossi: "Trabajamos para que el 10 de diciembre de 2019 sea el último día que gobierne la derecha en la Argentina"

El jefe del bloque de Diputados del Frente para la Victoria (FpV), Agustín Rossi, dijo que el kirchnerismo trabaja para que el 10 de diciembre de 2019 sea el último día que gobierne la derecha en la Argentina", al tiempo que postuló a la exmandataria Cristina de Kirchner como la opción política para vencer a Cambiemos en las próximas elecciones presidenciales.



En ese marco, Rossi sostuvo que tienen que darle al 60% de los argentinos que votaron en contra de Cambiemos, "una opción política electoral que le gane a (Mauricio) Macri en 2019".



"Leí la nota de La Nación donde dice que yo podría llegar a ser candidato en 2019. Nosotros somos parte de un espacio político que tiene un liderazgo claro, que es Cristina. Yo ahora tengo que representar a los santafesinos que me votaron en la Cámara de Diputados, y además representar como presidente de bloque a todos los argentinos que tienen una mirada crítica de este Gobierno", señaló en declaraciones a radio Futurock.



Asimismo, dijo que cree en la unidad opositora pero que "la unidad opositora tampoco es la suma de dirigentes, sino que debe ser para defender a los trabajadores, a los que menos tienen". "La primera tarea es construir la arquitectura de la oposición, y claramente después se verá quiénes son los mejores intérpretes para llevar adelante ese desafío", consideró.



En otro orden, Rossi se refirió al "ajuste" en el Estado que anunció este lunes el presidente Mauricio Macri -reduce 25% cargos políticos, congela sueldos y familiares de ministros no podrán ser parte del Gobierno- y opinó que son "medidas para la tribuna".



"Ninguna de las medidas de las que se anunció tienen impacto en la vida cotidiana y en la economía de los argentinos. La verdad es que el ajuste más importante lo siguen pagando los trabajadores, los jubilados", afirmó.



"El Presidente dice que va a bajar en un 25% la planta política que él mismo aumentó. Y toma una medida demagógica que es ésta de los familiares en donde pagarán justos por pecadores", cuestionó el diputado kirchnerista.



Por último, Rossi se refirió al DNU para desburocratizar el Estado que diseño el Gobierno y manifestó que "no debería existir ningún diputado, no solo opositores, que aprueben este decreto porque se quita una cantidad de facultades enormes". "Te dejan pintado, es una burla al parlamento", concluyó.