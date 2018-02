Familiares de tripulantes del ARA San Juan sostienen que "la última misión fue un acto criminal"

Luis Tagliapietra, padre del teniente de corbeta Alejandro Tagliapietra y abogado querellante en la causa que investiga lo sucedido con el submarino ARA San Juan, desaparecido el 15 de noviembre último con 44 tripulantes a bordo, señaló que "la última misión fue un acto criminal" al tiempo que pidió al Gobierno que continúe la investigación.



"Hay que seguir investigando. No hay que quedarse con una sola hipótesis", consideró Tagliapetra en declaraciones al programa "Mañana Sylvestre", que se emite por Radio 10.



Consultado sobre la versión de que el ARA San Juan se habría topado con una supuesta nave de guerra del Reino Unido, dijo que surgió de las declaraciones de los navegantes que se bajaron en Ushuaia y que declararon ante la juez de Caleta Olivia, Marta Yáñez.



Respecto a la declaración testimonial de los submarinistas Juan Gabriel Viana y Humberto Vilte, que se bajaron del viaje de regreso a Mar del Plata, la magistrada explicó que "no es mucho lo que aportan". "Fundamentalmente fueron dirigidos a verificar si habían tenido algún tipo de problema durante el trayecto Mar del Plata-Ushuaia", manifestó la jueza.



En ese contexto, Tagliapetra también habló sobre otra versión de un cruce entre el submarino argentino y otro de origen chino y señaló: "Yo lo tomaría con pinzas. Hay que verificarlo porque no me consta materialmente. Está en el informe pero habría que contrastarlo con algún testimonio para ponerlo en contexto".



En tanto, a dos meses y medio del último contacto que hubo con el ARA San Juan, el expediente judicial aún no tiene imputados.